HOCHDORF : Geza Somogyi devient nouveau COO du Groupe HOCHDORF

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Changement au niveau de la Direction

Hochdorf, le 25 juin 2020 - Sur décision du Conseil d'Administration du Groupe HOCHDORF, Geza Somogyi devient nouveau COO et membre de la Direction de l'entreprise. En tant que Chief Operations Officer (COO), il prend la direction de toutes les usines du GroupeHOCHDORF à partir du 1er juillet 2020. Il prend la succession de Christoph Peternell (COO), qui quitte l'entreprise à sa propre demande avec effet immédiat.

Geza Somogyi (1978), de nationalité hongroise, est titulaire d'un diplôme en techniques agroalimentaires. Au cours des 18 années passées, il a occupé différents postes de management dans la production de lait et de poudres de lait pour nourrissons. De 2015 à 2020, il était chargé auprès de Danone/Milupa à Fulda en Allemagne de la production et de l'optimisation de la production de plusieurs usines. De plus, il était responsable de l'enregistrement des usines allemandes et des recettes comme prérequis de l'entrée sur le marché chinois. Auparavant, il a dirigé pour Danone une usine de traitement de lait à Budapest (Hongrie). De 2002 à 2013, il a dirigé auprès de Mars Inc., un fabricant d'aliments pour animaux à Bokros (Hongrie), en tant qu'ingénieur de développement, une exploitation travaillant en équipes et était responsable de la production.

Le Conseil d'Administration et la Direction se réjouissent de travailler avec Geza Somogyi et lui souhaitent pour sa nouvelle mission réussite et perspicacité.

Christoph Peternell, actuel titulaire du poste, qui a rejoint le GroupeHOCHDORF en 2015, quitte l'entreprise à sa propre demande avec effet immédiat. Le Conseil d'Administration et la Direction remercient Christoph Peternell pour le travail accompli et son engagement au cours des cinq dernières années.

Contact: Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF, Tél : +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com.

À propos du groupe HOCHDORF

Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 456,8 mio. et employait au 31.12.2019 plus de 618 personnes. A base de matières premières naturelles comme le lait, le petit lait et les oléagineux, les produitsHOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les produitsHOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 70 pays. Les actions du GroupeHOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528).