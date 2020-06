HOCHDORF : Informations sur l'Assemblée Générale du 30 juin 2020

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Assemblée Générale 2020 Informations sur l'Assemblée Générale du 30 juin 2020 Hochdorf, le 05 juin 2020-La HOCHDORF Holding SA a publié aujourd'hui l'invitation à l'Assemblée Générale. À l'occasion de cette Assemblée Générale, Markus Bühlmann (déjà membre jusque-là) ainsi que Jürg Oleas, Andreas Herzog, Jean-Philippe Rochat et Ralph Siegl (tous les quatre sont nouveaux candidats) soumettent leur candidature pour élection au Conseil d'Administration de la HOCHDORF Holding SA. Par ailleurs, le Conseil d'Admini- stration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale la requête soumise par un petit actionnaire demandant un examen spécial. En raison de la pandémie de Covid-19, l'Assemblée Générale de la HOCHDORF Holding SA, reportée au 30 juin 2020, aura lieu à huis clos, c'est-à-dire sans présence physique des actionnaires. Les votes se feront par voie électronique ou par courrier postal par l'intermédiaire du représentant indépendant des droits de vote. Recommandations pour l'élection au Conseil d'Administration Comme déjà annoncé le 18 février 2020, Bernhard Merki, Jörg Riboni, Markus Kalberer et Dr. Walter Locher, actuellement membres du Conseil d'Administration, ne posent pas leur candidature pour réélection. Pour le choix des nouveaux candidats, le comité du personnel et de rémunération s'est orienté sur le profil de compétences requis dans le contexte du Groupe HOCHDORF. Le Conseil d'Administration demande, outre la réélection de Markus Bühlmann, l'élection de Jürg Oleas, Andreas Herzog, Jean- Philippe Rochat et Ralph Siegl comme nouveaux membres du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration propose d'élire Jürg Oleas comme nouveau Président du Conseil d'Administration ainsi queJürg Oleas, Jean-Philippe Rochat et Ralph Siegl en tant que membres du comité du personnel et de rémunération. Suite aux entretiens qu'il a menés, le Conseil d'Administration est convaincu de proposer aux actionnaires l'élection d'un Conseil d'Administration professionnel, présentant un profil de compétences équilibré, qui bénéficie également du soutien des trois actionnaires majeurs de la société. Requête portant sur l'examen spécial selon l'article 697 du Droit des Obligations Au préalable de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a par ailleurs pris connaissance des questions soumises par un petit actionnaire (voir page 3) et de sa requête portant sur un examen spécial. Il est d'avis que la requête de cet actionnaire concerne des questions qui, face aux évolutions qu'a connues le Groupe HOCHDORF au cours des deux dernières années, sont importantes pour un grand nombre d'actionnaires. Compte tenu de cette situation, le Conseil d'Administration estime qu'il est essentiel que les actionnaires de la société bénéficient d'une transparence totale sur toutes les questions importantes pour eux pour pouvoir reprendre confiance dans la société et sa direction. Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 456,8 mio. et employait au 31.12.2019 plus de 618 personnes. A base de matières premières naturelles comme le lait, le petit lait et les oléagineux, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 70 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528).

Le Conseil d'Administration recommande par conséquent aux actionnaires d'approuver ladite requête dans la mesure où ils ne sont pas entièrement satisfaits des réponses du Conseil d'Administration et des auditeurs aux questions posées par l'actionnaire ou s'ils ont des doutes sur celles-ci. Afin de permettre aux actionnaires de se forger une opinion à cet égard, le Conseil d'Administration publiera ses réponses et celles de l'organe de révision sur le site Internet de la société le 15 juin 2020. Contact:Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com. Présentation des candidats au Conseil d'Administration Markus Bühlmann Profession:maître agriculteur. Domicile:Rothenburg, LU; membre du Conseil d'Administration depuis 2019. Année de naissance:1962. Formation / diplômes:maître agriculteur avec examen professionnel supérieur. Parcours professionnel: agriculteur CFC; examen de maîtrise en agriculture.Activités professionnelles: propriétaire et gestionnaire d'une exploitation agricole avec production laitière et élevage de porcs à Rothenburg.Autres activités: depuis 2014, membre du projet pilote REDES BLW; depuis 2015, délégué de l'Union suisse des Paysans USP; depuis 2015, membre de la Commission régionale des producteurs de lait de Suisse centrale ZMP; depuis 2015, membre du comité central de la Commission régionale des producteurs de lait de Suisse centrale ZMP; depuis 2018, membre du Conseil d'Administration ZMP Invest AG etVice-Présidentdes producteurs de lait de Suisse centrale. Jürg Oleas Profession:ingénieur en construction mécanique ETH. Domicile:Eich, LU. Année de naissance:1957. Formation / diplômes:ingénieur en construction mécanique ETH avec une spécialisation supplémentaire en droit. Parcours professionnel:de 1982 à 1998, différentes fonctions auprès du Groupe ABB; de 1999 à 2001, CEO auprès de Alstom Power Suisse; de 2001 à 2019, différentes fonctions auprès du Groupe GEA, à partir de 2004, CEO de cette société. Activités professionnelles:depuis 2019, entrepreneur indépendant avec activités de conseil. Autres activités:depuis 2011, membre du Conseil d'Administration de la RUAG Holding AG, Berne; depuis 2016, membre du Conseil d'Administration de Lafarge Holcim Ltd, Jona. Andreas Herzog Profession:économiste en gestion d'entreprise HWV. Domicile:Laax, GR. Année de naissance:1957. Formation / diplômes:après son diplôme en gestion d'entreprise, il a accompli plusieurs cycles d'études complé- mentaires en marketing et gestion financière auprès de différentes Business Schools en France, au Canada et aux États-Unis.Parcours professionnel:de 1984 à 1990, différentes fonctions auprès de Ciba-Geigy, Bâle, Mexiko City, Abidjan; de 1990 à 1995, différentes fonctions auprès de SWATCH, Bienne, Bad Soden / Francfort/Main; de 1996 à 2001, Vice President Finance auprès de la Daniel Swarovski Corporation, Feldmeilen; de 2001 à 2002, CFO auprès de la Eichhof Holding AG, Lucerne; de 2002 à 2019, CFO du Groupe Bühler, Uzwil. Activités profession- nelles:depuis octobre 2019, entrepreneur indépendant, entre autres en tant que partenaire européen des RIFF Ventures. Autres activités:membre du comité consultatif de la CEIBS International Business School Suisse, Horgen; depuis 2017, Vice-Président de la Chambre de Commerce Suisse-Chine ; depuis 2018, membre du Conseil d'Administration de la SeedCapital Invest AG, Sempach; depuis 2019, président du Conseil d'Administration de la SeedCapital Invest AG, Sempach; depuis 2019, président du Conseil d'Administration de la Systemcredit AG, Schlieren; depuis 2019, membre du Conseil d'Administration de la Meyer Burger Technology AG Thoune. 2

Jean-Philippe Rochat Profession: avocat.Domicile: Lausanne, VD.Année de naissance: 1957.Formation / diplômes: lic. iur., admis au barreau du canton de Vaud. Parcours professionnel:études de droit à l'université de Lausanne. Activités professionnelles:depuis 1988, associé auprès de Kellerhals Carrard. Autres activités:différents mandats auprès de conseils de fondation et de conseils d'administration (entre autres, membre du Conseil d'Administration de la Investissement Foncier SA-La-Foncière, Lausanne; membre du Conseil d'Administration de la Vaudoise Assurances Holding AS, Lausanne; membre du Conseil d'Administration de la Vetropack Holding SA, Saint-Prex). Ralph Siegl Profession:lic. rer. publ. HSG, M.Sc. (Écon.). Domicile:Wolfhausen, ZH. Année de naissance:1966. For- mation / diplômes:Licence en sciences politiques et relations internationales auprès de l'université de St. Gall (HSG) et Master Degree en économie de la London School of Economics and Political Science. Parcours profes- sionnel:de 1995 à 2006, activité auprès de la Nestlé Suisse SA, Vevey, et Nestlé Australia Ltd., Sydney, en dernier lieu en tant que Vice-Président Exports; de 2006 à 2016, CEO de la Confiseur Läderach AG, Ennenda; de 2016 à 2018, Managing Director, Group Management & Operations, Läderach Group, Ennenda. Activités pro- fessionnelles:depuis 2018, entrepreneur indépendant en tant que consultant d'entreprise et Managing Partner de la Experts for Leaders AG, Zurich. Autres activités:depuis 2010, membre du Conseil d'Administration de la Gübelin Holding AG, Lucerne; depuis 2013, membre du Conseil d'Administration de la Bank Linth LLB AG, Uznach (président de 2016 à 2020); depuis 2019, délégué du Conseil d'Administration de la Ylex AG, Aarau; depuis 2020, membre du Conseil d'Administration de la Assepro Gruppe, Pfäffikon SZ. Questions soumises par l'actionnaire Dans les comptes individuels de la Hochdorf Holding SA établis au 31 décembre 2019, des (i) participations, (ii) cessions de participations et (iii) prêts accordés à des filiales ont été amortis (les «activités amorties»). Une provision a également été constituée pour un prêt accordé par la Commerzbank à la Uckermärker Milch GmbH (la «provision Uckermärker»). Veuillez préciser sur quel actif les amortissements ont été effectués et expliquer pour quelles raisons ces amortissements ont dû être effectués et pourquoi la provision Uckermärker a dû être constituée. Quelles vérifications l'organe de révision a-t-il effectuées lors du contrôle des comptes annuels établis au 31 décembre 2018 dans le but de vérifier l'évaluation de l'actif amorti et la nécessité de la provision Ucker- märker ? Quelles évaluations l'organe de révision a-t-il effectuées dans ce contexte et sur quoi celles-ci se sont-elles fondées? À quels résultats ces évaluations effectuées par l'organe de révision ont-elles abouti? Existait-il déjà des éléments, au moment de l'établissement des comptes annuels individuels au 31 décembre 2018, qui auraient permis de constater qu'il serait nécessaire de procéder à un amortissement de l'actif amorti ou, respectivement, qu'une provision serait nécessaire pour le risque couvert par la provision Uckermärker ? Pour quelles raisons l'organe de révision n'a-t-il pas exigé, dès l'établissement des comptes annuels 2018, que l'actif amorti soit amorti à cette date et que la provision Uckermärker soit constituée dans le cadre de ces comptes ? Quel était le montant des débiteurs de la Hochdorf Swiss Nutrition au 31 décembre 2018 (veuillez mentionner les cinq débiteurs majeurs en précisant les montants concernés) et de quand dataient ces créances à cette époque? Quel est le montant, par rapport à ces créances, payé jusqu'au 31 décembre 2019 ? Veuillez répondre aux mêmes questions concernant la société Pharmalys Laboratories. L'organe de révision disposait-il d'éléments qui auraient permis de supposer que certains des débiteurs mentionnés au point 5 ci-dessus devaient d'ores et déjà être amortis dans le cadre des comptes consolidés établis au 31 décembre 2018? À quelles vérifications l'organe de révision a-t-il procédé lors du contrôle des comptes consolidés établis au 31 décembre 2018 pour vérifier l'évaluation des débiteurs mentionnés au point 5 ci-dessus? 3

8. Dans son rapport sur le compte annuel 2019 de la Hochdorf Holding SA, l'organe de révision formule une réserve en faisant valoir que la pérennité de l'entreprise dépend de la réalisation des créances impayées ainsi que du respect du budget. Pour ces raisons, il constate une incertitude essentielle et formule des doutes quant à la pérennité de l'entreprise. Il me semble illogique que cette réserve ait été faite dans le cadre des comptes 2019, après que le bilan a été apuré et que des amortissements dépassant largement CHF 200 mio. ont dû être effectués. N'existait-il pas, lors de la clôture des comptes 2018, d'indices susceptibles de mettre en évidence que la pérennité de l'entreprise était menacée? Quelles réflexions l'organe de révision a-t-il faites lors de la clôture des comptes 2018 concernant la pérennité? Quelles vérifications le cabinet E&Y a-t-il effectuées à l'époque par rapport à la pérennité? 4