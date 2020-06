HOCHDORF : Réponses aux questions de l'actionnaire posées à l'Assemblée Générale au point 8 de l'ordre du jour

Communiqué de presse du GroupeHOCHDORF : Assemblée Générale 2020

Hochdorf, le 15 juin 2020 -Comme annoncé par le Conseil d'Administration dans l'invitation à l'Assemblée Générale, un petit actionnaire a posé un certain nombre de questions par rapport aux comptes annuels établis pour les exercices 2018 et 2019. Nous avons joint ces questions dans l'annexe à l'ordre du jour prévu pour l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration a répondu aux questions 1 et 5 et l'organe de révision aux questions 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Vous trouverez ces réponses sur le site Internet de laHOCHDORF Holding SA (voir PDF à la fin de ce communiqué). L'Assemblée Générale aura lieu à huis clos, c'est-à-dire sans présence physique des actionnaires, le Conseil d'Administration considère donc la publication préalable des réponses données aux questions posées par le petit actionnaire comme étant le seul moyen permettant de répondre aux besoins légitimes d'information des actionnaires.

Comme on peut le constater dans l'ordre du jour, l'actionnaire en question a également demandé l'exécution d'un examen spécial pour clarifier ses questions. Le Conseil d'Administration recommande aux actionnaires d'approuver ladite requête portant sur l'exécution d'un examen spécial dans la mesure où ils ne sont pas entièrement satisfaits des réponses du Conseil d'Administration et de l'organe de révision aux questions posées par l'actionnaire ou s'ils ont des doutes sur celles-ci. Grâce à la publication des réponses sur le site Internet, chaque actionnaire pourra se forger une opinion sur cette question et instruire en conséquence le représentant indépendant des droits de vote pour l'Assemblée Générale.

Vous trouverez les réponses données aux questions de l'actionnaire au PDF ci-dessous.

