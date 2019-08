Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Résultat semestriel 2019

HOCHDORF doit se réorienter

Hochdorf, le 20 août 2019 -HOCHDORF est actuellement en proie à une crise sérieuse. La société a connu au cours de la période sous revue, en particulier en raison de la performance négative de sa filiale à 51 % Pharmalys, une évolution nettement plus défavorable qu'escompté, ce qui a entraîné un effondrement massif du bénéfice. De plus, suite à une réappréciation des risques opérationnels auprès de Pharmalys, il a fallu constituer de considérables provisions pour créances douteuses. Combinée à d'autres corrections de valeur devenues indispensables, la perte ainsi générée atteint CHF -63.6 mio. Le Conseil d'Administration nouvellement constitué et la Direction travaillent avec grande détermination à la restructuration et réorientation du Groupe. La mise en œuvre réactive et conséquente des décisions communiquées le 8 juillet 2019 ainsi que les mesures prises visant un rééchelonnement des dettes permettront d'assurer la pérennité de HOCHDORF.

Au cours du premier semestre 2019, le Groupe HOCHDORF a traité dans ses usines 374.8 mio. de kilogrammes de liquide (lait, petit lait, crème et babeurre), contre 365.3 mio. de kilogrammes dans la période correspondante 2018, soit 2.6 % de plus, une progression réalisée grâce à la Uckermärker Milch GmbH. De même, le volume vendu a augmenté de +3.9 % pour atteindre 86 661 tonnes, contre 83 374 tonnes au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires net réalisé, tombant à CHF 242.9 mio. contre CHF 281.6 mio. pour la même période 2018, a subi en premier lieu la massive dégradation du chiffre d'affaires de la société Pharmalys Laboratories SA et les provisions pour créances douteuses d'un montant de CHF 35.2 mio.

Ceci a entraîné la chute du résultat brut qui atteint un très faible niveau à CHF 36.0 mio. (CHF 82.0 mio. en 2018). Allant de pair avec des dépenses sensiblement plus élevées et des amortissements en augmentation, cette évolution a entraîné un EBITDA négatif de CHF -39.4 mio. contre CHF 13.1 mio. pendant la période correspondante de l'exercice écoulé et un EBIT négatif de CHF -52.4 mio. contre CHF 2.9 mio. L'augmentation des dépenses est largement due au net accroissement des coûts auprès de la Pharmalys Laboratories SA.

Les nouvelles installations (tour de pulvérisation 9 et ligne de dosage 2) à Sulgen ont conduit à des amortissements en augmentation par rapport à l'exercice passé. Le Groupe a procédé à d'autres amortissements et, selon le cas, provisions pour la cessation de la production et la déconstruction prévue des installations à Hochdorf (il s'agit de deux tours de pulvérisation ne répondant plus aux impératifs de sécurité et des équipements de production VIOGERM®) de même que pour les valeurs immatérielles (marque Snapz). Pour la cession prévue de la société Uckermärker Milch GmbH, le résultat financier du Groupe a subi une provision d'un montant de EUR 10 mio.

Dans l'ensemble, pour la période sous revue, le Groupe enregistre un résultat de CHF -63.6 mio. (après déductions CHF -43.4 mio., et parallèlement une perte par action de CHF -30.89). L'endettement net du Groupe a augmenté de près de CHF 20 mio. pour atteindre CHF 174.2 mio., le

