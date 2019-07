HOCHDORF : réoriente

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF

HOCHDORF se réoriente

Hochdorf, le 8 juillet 2019 -Depuis l'Assemblée Générale du 12 avril 2019, dans une démarche commune avec la Direction, le Conseil d'Administration de la HOCHDORF Holding SA a étudié l'orientation du Groupe et le positionnement de ses filiales et décidé un certain nombre de mesures. Dorénavant, le Groupe HOCHDORF va se concentrer sur le domaine d'activités Baby Care, un segment fortement porteur de croissance, sachant que pour l'avenir de sa filiale à 51 % Pharmalys, toutes les options stratégiques feront l'objet d'études réactives. Le domaine d'activités Dairy Ingredients va se séparer de son usine implantée en Allemagne et élaborer une nouvelle stratégie. Le segment Cereals & Ingredients, n'ayant ni la taille critique ni la scalabilité requises, va être abandonné; certaines de ses activités seront soit intégrées dans le domaine d'activités Dairy Ingredients soit dévesties. Ces mesures per- mettront de faire un emploi plus ciblé des ressources. Le financement nécessaire à cet effet est actuellement en cours d'élaboration avec les partenaires financiers et les organismes de crédit avec lesquels le Groupe travaille.

Concentration sur Baby Care

Dorénavant, le Groupe HOCHDORF va se concentrer sur le domaine d'activités Baby Care, un segment fortement porteur de croissance qui va poursuivre son développement et être internationalisé. Toutefois, le modèle commercial Pharmalys, tel qu'il se présente aujourd'hui, ne peut pas être géré durablement avec succès au sein du Groupe HOCHDORF. Par conséquent, le Groupe étudie avec une priorité élevée toutes les options possibles pour une gestion future de Pharmalys.

Élaboration d'une stratégie durable pour Dairy Ingredients

Avec la décision de produire les aliments nutritionnels pour bébés exclusivement en Suisse, l'usine située en Allemagne n'a plus de pertinence stratégique. HOCHDORF conduit des négociations de vente visant une cession de la société Uckermärker Milch GmbH. Au cours des 12 prochains mois, HOCHDORF va élaborer une nouvelle stratégie pour le domaine d'activités Dairy Ingredients.

Abandon du domaine d'activités Cereals & Ingredients

Le domaine d'activités Cereals & Ingredients, qui devait initialement être développé pour constituer un segment indépendant des activités laitières, n'a ni la taille critique ni la scalabilité requises et va par conséquent être abandonné. Les catégories de produits valorisantes telles que les produits aérosols spéciaux, qui ne sont pas à base de lait, et les Health Supplements vont être intégrés dans le segment Dairy Ingredients et poursuivis. L'évaluation des possibilités stratégiques pour les filiales Marbacher Ölmühle GmbH, Snapz Foods AG ainsi que Zifru Trockenprodukte GmbH devrait être achevée d'ici à la fin de l'année. La participation de 90 % que HOCHDORF détient sur la société HOCHDORF South Africa Ltd va être vendue prochainement à la société African Chocolate Café Ltd.

Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 561,0 mio. et employait au 31/12/2018 plus de 694 personnes. À base de matières premières naturelles comme le lait, les germes de blé et les céréales, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 90 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528).