Hochdorf : Dr. Peter Pfeilschifter devient CEO auprès de la Pharmalys Laboratories SA

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Nouveau CEO chez Pharmalys

Dr. Peter Pfeilschifter devient CEO auprès de la Pharmalys Laboratories SA

Hochdorf, le 26 août 2019 -Dr. Peter Pfeilschifter, actuellement Président du Conseil d'Administration de la Pharmalys Laboratories SA, se charge avec effet immédiat également de la mission de CEO auprès de la Pharmalys Laboratories SA. Les activités opérationnelles vont être transférées dans les prochains jours à Dr. Pfeilschifter. Le CEO ad interim du Groupe HOCHDORF sera assisté dans cette fonction supplémentaire par les équipes Baby Care de la HOCHDORF Swiss Nutrition AG. Ce change- ment s'impose suite à la démission d'Amir Mechria de toutes ses fonctions auprès de la Pharmalys Laboratories SA. Avec cette décision, HOCHDORF assume la responsabilité des activités opération- nelles de la Pharmalys Laboratories SA.

Contact : Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF

Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com.

Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 561,0 mio. et employait au 31/12/2018 plus de 694 personnes. À base de matières premières naturelles comme le lait, les germes de blé et les céréales, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 90 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528).