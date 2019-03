Hochdorf : La mise en œuvre de la stratégie se poursuit – les attentes en termes de bénéfices ne sont pas encore satisfaites

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Résultat de l'exercice 2018

Hochdorf, le 19 mars 2019 -HOCHDORF a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net de CHF 561,0 mio., soit -6,6 % par rapport à l'exercice précédent. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) se monte à CHF 18,6 mio., subissant ainsi une chute de -56,2 % par rapport à 2017, et le bénéfice se monte à CHF 8,7mio. Ces résultats, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires ou du bénéfice, restent nettement en dessous des chiffres records de l'exercice 2017, ils se situent néanmoins dans la plage pronostiquée en décembre 2018. La non-satisfaction des attentes est principalement due au résultat nettement dégradé de la Pharmalys Laboratories SA, à l'absence de chiffres d'affaires avec la Chine, aux retards accumulés dans le contexte de la nouvelle ligne de pulvérisation et à l'aggravation des problèmes dans le domaine d'activités Dairy Ingredients ainsi qu'à l'effet non récurrent résultant de la cession de laHOCHDORF Baltic Milk UAB.

En 2018, le GroupeHOCHDORF a traité 661017 tonnes de lait, crème, petit lait et perméat de lait, contre 650017 tonnes en 2017, soit une augmentation de +1,7%, et a vendu 154609 tonnes de produits, soit -18,8% par rapport à 2017. Le Groupe a réalisé par conséquent un chiffre d'affaires net de CHF561,0mio., soit -6,6% par rapport à l'exercice précédent (CHF600,5mio.) et un bénéfice de CHF8,7mio., contre CHF40,8mio. en 2017. Le chiffre d'affaires net se situe ainsi dans la plage de CHF540 à 570mio. communiquée en décembre 2018. L'EBIT en pourcentage de la vente des produits manufacturés se situe à 3,3%, soit légèrement en dessous de la plage pronostiquée de 3,5 à 4,0%.

Attentes non satisfaites

Dans la considération historique, un EBIT de l'ordre de grandeur réalisé en 2018 représente pour le GroupeHOCHDORF un résultat assez favorable, d'autant plus que celui-ci subit l'impact non récurrent, se montant dans l'ensemble à environ CHF2,9mio., de la cession de laHOCHDORF Baltic Milk UAB. Au niveau du bénéfice net, la charge résultant de cette cession s'élève dans l'ensemble à CHF5,9mio. environ. De plus, les charges d'exploitation ont fait un véritable bond pour atteindre CHF135,9mio., contre CHF116,4mio. en 2018, soit +16,8%.

La non-satisfaction des attentes est principalement due au résultat nettement dégradé de la Pharmalys Laboratories SA, à l'absence de chiffres d'affaires avec la Chine, aux retards accumulés dans le con¬texte de la nouvelle ligne de pulvérisation et à l'aggravation des problèmes dans le domaine d'activités Dairy Ingredients.

Dernière année marquée d'un important volume d'investissement

Les fonds générés sont tombés de CHF56,0mio. à CHF30,4mio., largement sous le coup des résultats opérationnels nettement inférieurs. Par rapport à l'année précédente, le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles est passé de CHF6,0mio. à CHF-81,3mio. Cette chute est due au paiement résiduel du prix d'achat pour Pharmalys. Compte tenu de l'élargissement des activités, le poste «stocks d'appro¬visionnement» a sensiblement augmenté. Les délais de paiement prolongés pratiqués dans la zone MEA (Middle East Africa) constituent un challenge. Parallèlement, le poste «créances» a globalement pu être réduit.

Dans le domaine des investissements, un montant de plus de CHF35,5mio. a été dépensé pour les installations, bâtiments et immobilisations incorporelles. Hormis les sommes dépensées pour le dé-veloppement de l'usine de Sulgen, les investissements ordinaires ont pu être financés sur le cash-flow courant. Les travaux de construction T9/ligne de dosage 2 ont pratiquement pu être achevés en 2018. Pour 2019, nous ne prévoyons en majorité que des investissements de substitution.

Comme escompté, le free cash-flow a été négatif en 2018, ceci étant dû à la construction du bâtiment T9 et aux paiements des prix d'acquisition pour Pharmalys et Bimbosan. Pour 2019, nous escomptons un free cash-flow légèrement positif. L'endettement net par rapport à décembre 2017 est passé de CHF0mio. à CHF141,3mio. Le titre hybride et l'emprunt à conversion obligatoire sont considérés comme des fonds propres et ne pèsent pas sur l'endettement net.

Le taux d'autofinancement s'est réduit par rapport à fin 2017 (53,1%) pour atteindre 48,8%. Cette évolution résulte de l'augmentation de l'endettement intervenue pour les raisons présentées ci-dessus. Avec la clôture des comptes annuels 2018, le prix d'achat définitif de Pharmalys a encore une fois été légèrement revu à la baisse, ceci par le biais d'une compensation correspondante avec les fonds propres. Globalement, le financement du GroupeHOCHDORF continue d'être une base solide permettant de poursuivre la croissance de l'entreprise.

Domaine d'activitésDairy Ingredients

Le domaine d'activités Dairy Ingredients a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net de CHF354,4mio. contre CHF405,1mio. l'exercice précédent, soit -12,5%. Il a vécu une année exigeante caractérisée par un écart entre les prix pratiqués sur les marchés internationaux pour la matière grasse laitière face à ceux des protéines laitières, cet écart restant important mais présentant une tendance vers le bas. Les activités en Suisse ont avant tout été marquées par la mise en œuvre de la solution de remplacement de la «Schoggigesetz» (loi chocolatière).

En Suisse, la HOCHDORF Swiss Nutrition SA a traité pratiquement la même quantité de liquide (avant tout de lait et de petit lait) que l'année précédente: 408857 tonnes contre 409009 tonnes en 2017. Globalement, la société a toutefois traité 26,2% de petit lait en plus, alors que le taux de lait traité a baissé de 8,5%. Au niveau des produits, le portefeuille a été épuré c'est-à-dire que les produits déficitaires ont été supprimés, tandis que la société travaille sur le développement et le perfectionnement de produits à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, les activités ont également été concentrées sur la mise en œuvre de la solution de remplacement de la «Schoggigesetz» avec un grand nombre de négociations exigeantes conduites avec des clients et des fournisseurs. Du fait du volume surproportionné de sa part de lait concernée par la loi chocolatière,HOCHDORF est largement affecté par les changements.

La Uckermärker Milch GmbH a traité avec 234324 tonnes, soit +20,9%, une quantité de liquide nettement supérieure à celle de l'exercice précédent (193844 tonnes), sachant que c'est avant tout la quantité de lait traité qui enregistre une progression de près de +30%. Côté marché, la société Uckermärker Milch GmbH s'est concentrée sur le développement et la commercialisation de poudres de lait spéciales présentant un potentiel élevé en termes de marge. Dans ce contexte, la société a réussi à obtenir pour des poudres de lait super-casher (Mehadrin) une excellente position sur le marché dès la première année. La faiblesse des prix des protéines laitières observée sur l'ensemble de l'année ainsi que les prix des matières grasses qui, additionnellement, sont tombés au cours du deuxième semestre de l'année pèsent lourdement sur le résultat. C'est pourquoi il a fallu prendre des mesures au niveau des coûts et supprimer plusieurs emplois à la fin de l'année.

Domaine d'activités Baby Care

Le domaine d'activités Baby Care a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de CHF176,0 mio. contre CHF 168,8 mio. l'année précédente, soit +4,3%. Cet accroissement du chiffre d'affaires s'explique par l'acquisition de Bimbosan ainsi que par la croissance organique de clients existants. L'objectif de chiffre d'affaires pronostiqué dans le rapport semestriel, qui portait sur une plage de CHF200 à 215mio., n'a cependant pas pu être atteint.

La HOCHDORF Swiss Nutrition SA a lancé au mois d'août 2018 les premières fabrications commerciales sur la nouvelle ligne de production à l'usine de Sulgen. À présent, il s'agit d'augmenter continuellement l'utilisation des nouveaux équipements grâce à la prospection de nouveaux clients et à la croissance de clients existants. Les installations existantes de production d'aliments nutritionnels pour bébés ont présenté en 2018 un très bon taux d'utilisation. De plus, suite à une décision stratégique de HOCHDORF, les aliments nutritionnels pour bébés destinés à la Chine seront fabriqués dorénavant uniquement à Sulgen.

La Pharmalys Laboratories SA a enregistré deux semestres différents: aux faibles six premiers mois de l'année a succédé un deuxième semestre relativement fort. Globalement, l'importante croissance notée en 2017 n'a pas pu être renouvelée. Pour fortifier les marques Primalac et Swisslac, la société a entre autres augmenté les dépenses de marketing en 2018. De même, les coûts accrus des entrées sur le marché, réussies jusqu'ici, dans différents pays d'Afrique et de Moyen-Orient pèsent sur le résultat. Par ailleurs, la pénétration de marché dans un certain nombre de pays a également pu être maintenue, voire développée.

Depuis le début du mois de mai 2018, la Bimbosan AG fait partie du Groupe HOCHDORF. Cette entreprise suisse de tradition a satisfait les attentes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice. Les efforts en matière de communication, largement déployés en Suisse déjà avant la reprise de Bimbosan, ont été poursuivis comme prévus. Le fort positionnement sur le marché domestique étaye l'internationalisation de la marque que nous démarrons au Vietnam. Les documents visant l'enregistrement de la marque Bimbosan en Chine ont également été soumis aux autorités compétentes.

Domaine d'activités Cereals & Ingredients

En 2018, le domaine d'activités Cereals & Ingredients a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF30,7mio. contre CHF26,6mio. l'exercice précédent, soit +15,0%. L'année a été marquée par l'intégration de la Zifru Trockenprodukte GmbH et de la Snapz Foods AG ainsi que par la croissance qu'ont connue laHOCHDORF South Africa Ltd et la Marbacher Ölmühle GmbH. Sur l'ensemble du domaine d'activités, on peut noter le développement d'un certain nombre de nouveaux produits qui sont commercialisés à l'échelle internationale.

La HOCHDORF Swiss Nutrition SA a lancé dans la catégorie Private Labels un certain nombre de produits dans le segment Kids Food, comme par exemple les crisps sains pour enfants à partir de six mois, un porridge à base de lait suisse ainsi que les fruits et légumes secs pour enfants à partir de trois ans.

La Marbacher Ölmühle GmbH de même que la Zifru Trockenprodukte GmbH sont toutes deux bien orientées sur leur cap. Sur l'ensemble de l'année, elles ont pu gagner de nouveaux clients. La Marbacher Ölmühle a augmenté son chiffre d'affaires net de +22,8% qui passe de CHF9,9mio. à CHF12,1mio. LaHOCHDORF South Africa Ltd a réussi, comme l'année précédente déjà, à plus que doubler ses ventes de chocolat Afrikoa.

Stratégie: poursuite de la mise en œuvre

L'objectif deHOCHDORF est de se transformer, d'ici à 2020, en une entreprise profitable ciblant des marchés de niche, exerçant ses activités dans un contexte de mondialisation et proposant des produits de premier choix. L'intégration en aval et, selon le cas, les efforts visant une plus grande proximité des clients consommateurs sont des éléments majeurs de la stratégie du Groupe, outre le développement de produits à plus grande valeur ajoutée. C'est sur cette stratégie que l'entrepriseHOCHDORF s'est fortement focalisée au cours de l'exercice écoulé.

Avec les investissements réalisés à l'usine de Sulgen, la participation majoritaire au Groupe Pharmalys et l'acquisition de la Bimbosan AG, le domaine d'activités Baby Care est sur la bonne voie pour réaliser les objectifs stratégiques définis à l'horizon 2020. Il s'agit ici d'utiliser pleinement les capacités existantes et parallèlement, de consolider les activités avec ses propres marques.

Fort de sa vaste gamme de produits premium, le domaine d'activités Cereals & Ingredients est également bien positionné dans différents marchés de niche. Pour pouvoir atteindre les objectifs stratégiques dé¬finis, ce domaine devra réaliser une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour ses produits clés. Cela signifie que la mise en place des activités Kids Food, entre autres avec Snapz (produits de marque) et Zifru (Private Label) ainsi que le chocolat Afrikoa doit être accélérée.

C'est dans le domaine d'activités traditionnel Dairy Ingredients que la mise en œuvre de la stratégie se présente sous son jour le plus ambitieux. Ceci est dû principalement à la forte concurrence, la sensibilité face aux prix et l'influence des décisions politiques. Dans ce domaine,HOCHDORF a par exemple pu procéder, avec la cession de la Baltic Milk, à une nette réduction des risques. Côté marché, nous avons pu développer un certain nombre de poudres de lait spéciales et les commercialiser avec succès. La situation pointue sur le marché a cependant anéanti ces succès. Par conséquent, il s'agit d'ajuster les prix du lait au marché et de les aménager en souplesse, de procéder à des optimisations internes et de mettre au point de nouvelles innovations de produits présentant une valeur ajoutée.

Perspectives 2019

HOCHDORF est en pleine transformation dans les trois domaines d'activités, un constat qui reste valable. Dans le domaine d'activités Dairy Ingredients, nous avons lancé en Suisse de même qu'en Allemagne des programmes de réduction des coûts pour pouvoir, à l'avenir, renouer avec les résultats positifs du passé. La solution de remplacement de la loi chocolatière en Suisse fait queHOCHDORF est en mesure de payer uniquement des prix laitiers tout juste compétitifs, ce qui va entraîner des entrées de lait nettement moins élevées. C'est la raison pour laquelle l'entreprise met en œuvre des mesures visant à maintenir la capacité de livraison pour les produits clés. De plus, la situation actuelle en matière de prix et volumes laitiers tant en Suisse que dans l'Union européenne, laisse présager une volatilité importante et tout au plus des résultats à peine positifs dans le domaine d'activités Dairy Ingredients.

Dans le domaine d'activités Baby Care,HOCHDORF espère obtenir l'enregistrement des marques soumises pour le marché chinois. Selon une nouvelle réglementation, le site de production doit cependant faire l'objet d'un nouvel audit par les autorités compétentes. Au cas où cet audit aurait lieu au cours des six premiers mois de l'année 2019,HOCHDORF espère pouvoir reprendre ses exportations d'aliments nu-tritionnels pour bébés vers la Chine au plus tard à partir de 2020. Au regard de l'utilisation des capacités de production des nouveaux équipements,HOCHDORF vise, outre la croissance avec les clients existants et la prospection de nouveaux clients, également une croissance contrôlée des marques propres tant sur le marché domestique qu'à l'étranger.

La stratégie d'expansion du domaine d'activités Cereals & Ingredients doit être poursuivie et intensifiée cette année, une attention particulière devant être attachée au segment des Private Labels ainsi qu'aux marques Snapz et Afrikoa. Les premières commandes importantes de produits de marques Snapz passées par des clients aux États-Unis et en Chine ont été enregistrées. Le domaine d'activités va être présent dans le cadre de divers salons et également accentuer ses activités dans les médias sociaux. De plus, le portefeuille de produits du domaine d'activités va faire l'objet d'une analyse approfondie.

En raison des importantes incertitudes affectant le domaine d'activités Dairy Ingredients, le GroupeHOCHDORF renonce actuellement à formuler des prévisions de chiffre d'affaires et bénéfices.

Requête pour une confirmation du dividende au niveau de l'année passée

Malgré la situation actuellement défavorable dans le domaine d'activités Dairy Ingredients, laHOCHDORF Holding AG poursuit une stratégie de dividende orientée sur la continuité. À l'encontre du cours des affaires enregistré en 2018, le Conseil d'Administration propose de maintenir le dividende au niveau de l'année précédente, à savoir CHF4,00. Le Conseil d'Administration réaffirme ainsi sa confiance dans la stratégie définie et le succès de sa mise en œuvre.



Chiffres clés 2017 du Groupe HOCHDORF

KCHF 2018 2017 Variation Chiffre d'affaires net 561 031 600 527 -6,6 % Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements (EBITDA) 35 886 55 719 -35,6 % en % de la vente des produits manufacturés 6,3 9,2 Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 18 649 42 616 -56,2 % en % de la vente des produits manufacturés 3,3 7,1 Bénéfice net 8 656 40 846 -78,8 % en % de la vente des produits manufacturés 1,5 6,8 Effectifs au 31 décembre 694 695 -0,1 % Fonds générés 30 425 56 035 -45,7 % Quantité de liquide traité (lait, crème, petit lait, etc.) en tonnes 661 017 650 017 +1,7 % Quantité produite (crème incl.) en tonnes 141 380 186 845 -24,3 % Quantité vendue en tonnes 154 609 190 499 -18,8 % 31.12.2018 31.12.2017 Total du bilan 575 231 582 270 -1,2 % dont fonds propres 280 847 309 282 -9,2% en % du total du bilan 48,8 53,1 Données concernant l'action 2018 2017 Bénéfice par action (en CHF) 2,02 18,43 -89,0 % Dividende (en CHF) 4,00* 4,00 Cours de clôture au 31 décembre (en CHF) 102,00 286,25 -64,4 % Capitalisation boursière (en mio. CHF) 146,3 410,7 -64,4 % Rapport cours/bénéfice au 31 décembre 50,4 15,5

* Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 12 avril 2019.

Vous trouverez le rapport annuel détaillé sur notre site Internet : http://report.hochdorf.com.

