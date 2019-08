Hochdorf : Vente de la HOCHDORF South Africa Ltd

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: avis de réalisation

Vente de la HOCHDORF South Africa Ltd

Hochdorf, le 07 août 2019 -Comme annoncé le 8 juillet 2019, dans le cadre de sa réorientation, la HOCHDORF Holding SA a vendu la participation de 90 % qu'elle détient sur la société HOCHDORF South Africa Ltd à la société African Chocolate Café Ltd. La transaction a lieu avec effet rétroactif au 30 juin 2019. Les détails de la transaction seront publiés dans le rapport semestriel du 20 août 2019.

Contact : Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF

Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com.

