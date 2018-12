Hochdorf chute lourdement après son avertissement sur résultats

Zurich (awp) - L'action Hochdorf subissait les foudres des investisseurs mardi à la Bourse suisse, après l'avertissement sur résultat dévoilé la veille. Dans la foulée, le fabricant de lait en poudre et d'aliments pour bébés a vu son objectif de cours raboté.

A 11h11, la nominative Hochdorf dégringolait de 19,9% à 96,10 francs suisses, dans un indice élargi en hausse de 1,15%.

Lundi, Hochdorf a abaissé à nouveau ses prévisions annuelles. Le groupe a expliqué ce réajustement par le recul des prix du beurre et des matières grasses du lait en Europe, qui oblige à réévaluer la valeur des stocks, ainsi que par une fin d'année difficile chez Pharmalys Laboratories.

La société lucernoise table désormais sur un chiffre d'affaires entre 540 et 570 millions de francs suisses, contre 570 à 600 millions auparavant, et un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 3,5% et 4% des ventes, contre 5,8% et 6,5% jusqu'à présent.

Credit Suisse a enfoncé le clou mardi, en abaissant l'objectif de cours de Hochdorf à 105 francs suisses, contre 120 francs suisses précédemment. La recommandation a été maintenue à "underperform".

La banque aux deux voiles a retravaillé sa modélisation à la lueur du nouvel avertissement sur résultats. Les analystes pointent du doigt des difficultés d'écoulement du côté de Pharmalys, ainsi que des risques juridiques et géopolitiques. Le segment soins pour bébés en revanche pourrait générer des revenus et des gains non escomptés.

al/ol