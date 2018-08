Hochdorf essuie une perte au premier semestre et abaisse ses objectifs annuels

Zurich (awp) - Le fabricant de lait en poudre et d'aliments pour bébés Hochdorf a vu ses ventes se replier au premier semestre. Le semestre sous revue a été marqué par des effets temporaires ou non récurrents, ce qui a lourdement amputé le résultat net. Même si la situation devrait s'améliorer au deuxième semestre, les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été abaissées, a souligné jeudi l'entreprise.

Le groupe a essuyé une perte nette de 2,2 millions de francs suisses, alors qu'un an plus tôt, il avait engrangé un bénéfice de 14,0 millions. Le résultat opérationnel (Ebit) a chuté à 2,9 millions, contre 15,8 millions précédemment tandis que l'excédent d'exploitation (Ebitda) est tombé à 13,1 millions au lieu de 21,7 millions au premier semestre 2017.

Outre le recul de 6,9% des ventes à 281,6 millions, plusieurs éléments ont pesé sur la performance, tels que le volume important du coût et les reports de délais intervenus pour la nouvelle ligne de pulvérisation. Les activités de Pharmalys Laboratories en Chine ont également été faibles. Enfin, la cession de la Hochdorf Baltic Milk UAB a aussi pesé sur le résultat.

Les volumes traités ont aussi essuyé un repli, avec le traitement de 365,3 millions de kilogrammes de liquide (lait, petit lait, crème et babeurre), contre 377,6 millions un an plus tôt. Ce recul est dû "avant tout" aux volumes laitiers qui continuent à baisser dans l'usine de Lituanie et à la cession de cette dernière réalisée fin mai 2018.

Si le deuxième semestre devrait être "nettement plus performant", cela ne suffira pas à compenser les effets négatifs des six premiers mois. "Compte tenu des commandes de production et de vente enregistrées, nous escomptons pour la deuxième moitié de l'année un très bon résultat. Toutefois, nous ne pourrons pas rattraper intégralement le résultat semestriel inférieur aux attentes", a déclaré Thomas Eisenring, directeur général (CEO).

À présent, le Groupe escompte un chiffre d'affaires net dans une plage allant de 570 à 600 millions ainsi qu'un Ebit en pourcentage de la vente des produits manufacturés se situant entre 5,8 % et 6,5%.

ol/rp