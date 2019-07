Hochdorf réoriente ses activités et confirme son avertissement sur résultats

Zurich (awp) - Le groupe Hochdorf a annoncé lundi une vaste réorientation de ses activités et confirme que son résultat semestriel sera "nettement plus mauvais que l'année précédente". Le fabricant d'aliments pour bébés entend se recentrer sur son coeur de métier et envisage de se séparer de plusieurs de ses unités d'affaires.

L'entreprise lucernoise va donc se concentrer sur le segment "fortement porteur de croissance" Baby Care. Pour l'avenir de sa filiale Pharmalys, dont elle détient 51% des parts, "toutes les options stratégiques feront l'objet d'études réactive", indique Hochdorf dans son communiqué.

La division Dairy Ingredients devrait faire l'objet d'une "nouvelle stratégie" au cours des douze prochains mois. Des pourparlers sont en cours notamment en vue de la cession de la filiale allemande Uckermärker Milch.

Le domaine d'activités Cereals & Ingredients va être purement et simplement abandonné, car il n'a "ni la taille critique ni la scalabilité requises". L'évaluation des options stratégiques pour les filiales Marbacher Ölmühle, Snapz Foods et Zifru Trockenprodukte devrait être achevée d'ici la fin de l'année.

Par ailleurs, Hochdorf a annoncé la vente prochaine à African Chocolate Café, pour un montant non dévoilé, de sa participation de 90% dans sa filiale sud-africaine.

Au vu des coûts d'amortissement "sensiblement accrus" et des provisions constituées dans le cadre de la réorientation stratégique, le groupe lucernois a confirmé son avertissement lancé mi-mai et dit s'attendre à un résultat semestriel sensiblement inférieur à celui de la première moitié de 2018.

Hochdorf assure avoir engagé des "échanges constructifs avec ses partenaires financiers et les organismes de crédit" et évoque des "premiers pas positifs" avec le financement pour les prochains mois. Des informations plus détaillées concernant la réorientation de l'entreprise et ses perspectives économiques devraient être publiés le 20 août prochain avec les résultats semestriels.

