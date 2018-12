Hochdorf révise à nouveau ses prévisions à la baisse

Genève (awp) - Le fabricant de lait en poudre et d'aliments pour bébés Hochdorf abaisse à nouveau ses prévisions annuelles. Le groupe explique lundi ce réajustement par le recul des prix du beurre et des matières grasses du lait en Europe, qui oblige à réévaluer la valeur des stocks, ainsi que par une fin d'année difficile chez Pharmalys Laboratories.

Hochdorf table désormais sur un chiffre d'affaires entre 540 et 570 millions de francs suisses, contre 570 à 600 millions auparavant, et un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 3,5 et 4% des ventes, contre 5,8 et 6,5% jusqu'à présent.

Basé dans la commune lucernoise du même nom, le groupe Hochdorf employait à fin 2017 quelque 700 personnes. Ses ventes de l'année dernière ont atteint 600,5 millions de francs suisses. Au premier semestre 2018, l'entreprise a subi une perte nette de 2,2 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 14 millions douze mois plus tôt.

op/al