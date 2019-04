Les producteurs de lait soutiennent Hochdorf

Zurich (awp) - L'assemblée des délégués des producteurs de lait de Suisse centrale (ZMP) a apporté son soutien au groupe de transformation de produits laitiers Hochdorf en crise. Le président de l'association Thomas Oehen a relevé faire confiance à la nouvelle direction de l'entreprise et que celle-ci doit avoir le temps nécessaire pour remettre le navire sur la bonne voie.

En 2018, chiffre d'affaires et bénéfice de Hochdorf ont nettement reculé. La ZMI détient 14,5% et est le plus gros actionnaire du groupe via sa société ZMP Invest. L'entreprise est de son côté le deuxième plus gros acheteur du lait des producteurs regroupés au sein de l'association, le premier étant Emmi.

Lundi dernier lors de l'assemblée générale de Hochdorf, ZMP a soutenu l'entreprise sur toute la ligne. Elle est représentée au conseil d'administration par Jörg Riboni, Markus Bühlmann et Bernhard Merki, trois des sept membres. M. Merki a été porté à la présidence de l'organe de surveillance à la place de Daniel Suter, pas reconduit.

Pour M. Oehen, l'objectif de la ZMP est de contrôler Hochdorf. Le groupe doit se muer en un transformateur de lait concurrentiel, afin de pouvoir payer le lait en conséquence.

