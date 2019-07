Hochtief : A proximité d'un support moyen terme important 01/07/2019 | 09:26 achat En cours

Cours d'entrée : 108€ | Objectif : 120€ | Stop : 100€ | Potentiel : 11.11% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Hochtief au contact de niveaux intéressants situés vers 104.7 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 120 €. Graphique HOCHTIEF Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 106.6 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 104.7 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.23 pour l'année 2019.

Avec un PER à 11.64 pour l'exercice en cours et 10.99 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Sous la résistance des 132.8 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Construction et ingénierie - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HOCHTIEF -9.01% 8 605 VINCI 25.05% 61 492 CHINA STATE CONSTRUCTION EN.. 0.88% 35 163 LARSEN & TOUBRO 8.04% 31 613 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR.. -5.16% 23 338 CHINA RAILWAY GROUP LTD -6.72% 20 904 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION .. -8.46% 19 222 FERROVIAL 27.21% 19 057 BOUYGUES 3.92% 13 766 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC.. 3.78% 12 565 POWER CONSTRUCTION CORPORAT.. 8.85% 11 789

Données financières (EUR) CA 2019 25 659 M EBIT 2019 1 104 M Résultat net 2019 645 M Trésorerie 2019 1 250 M Rendement 2019 5,80% PER 2019 11,5x PER 2020 10,8x VE / CA2019 0,24x VE / CA2020 0,20x Capitalisation 7 414 M Prochain événement sur HOCHTIEF 23/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 150 € Dernier Cours de Cloture 105 € Ecart / Objectif Haut 66,7% Ecart / Objectif Moyen 43,1% Ecart / Objectif Bas 9,52% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Marcelino Fernández Verdes Chairman-Executive Board Pedro José López Jiménez Chairman-Supervisory Board José Ignacio Legorburo Chief Operating Officer Peter-Wilhelm Sassenfeld Chief Financial Officer Ángel Manuel García Altozano Member-Supervisory Board