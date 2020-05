HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES : l'AGM du 26 juin se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé que dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le directoire de la société a décidé que son Assemblée générale mixte du 26 juin 2020 se tiendra exceptionnellement à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement.