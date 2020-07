Hoffmann Green Cement Technologies : annonce que ses activités liées au ciment H-UKR sont garanties par la compagnie d'assurance AXA

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d’un contrat avec la compagnie d’assurance AXA.

Ce nouveau contrat d’assurance a pour objet de garantir l’activité de fabrication du béton à base de ciment H-UKR, un liant mis au point et développé par la société Hoffmann Green Cement Technologies qui présente une empreinte carbone très significativement inférieure à un ciment traditionnel. La société bénéficie désormais d’un contrat d’assurance garantissant la fabrication à base de ciment H-UKR, de tous les produits préfabriqués et des bétons prêts à l’emploi destinés aux logements ou au tertiaire.

Hoffmann Green Cement Technologies garantit ses clients, avant et après livraison des produits ou réception des travaux, incluant les frais de dépose et de repose étendus aux frais de reconstruction, des produits finis conçus avec son ciment H-UKR.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très heureux d’annoncer la signature de ce contrat, qui est le fruit d’une analyse minutieuse de nos activités et de nos produits par les équipes de la Direction Technique Construction d’AXA France. Cette étape très structurante vient valoriser notre développement, notamment pour les produits issus de notre technologie H-UKR qui sont désormais couverts dans des conditions optimales et référence la société au rang des cimentiers traditionnels. Nous attachons une attention particulière à cette nouvelle étape qui crédibilise de nouveau notre démarche de décarbonation du secteur de la construction et nous permet d’intégrer l’écosystème de manière encore plus conquérante. »

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (post-bourse)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker.

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

