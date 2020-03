Hoffmann Green Cement Technologies : est le premier cimentier à publier ses Inventaires de Cycle de Vie (ICV) sur la base INIES

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société ») (Paris:ALHGR), pionnier du ciment décarboné, annonce la publication de ses Inventaires de Cycle de Vie (ICV) sur la base INIES, base nationale de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires pour le bâtiment.

Les tableaux d’ICV publiés par Hoffmann Green synthétisent le bilan de tous les flux entrants et sortants des matières premières et des ressources énergétiques utilisées pour la fabrication de ses ciments H-UKR et H-EVA afin d’en permettre l’évaluation des impacts environnementaux. Ils serviront de données d’entrée aux logiciels permettant de réaliser l’analyse du cycle de vie1 d’un produit de construction, souvent composé de plusieurs matériaux.

Pour rappel, le ciment H-UKR est formulé à base de laitier de haut fourneau alcali-activé, permettant d’adresser les marchés du béton préfabriqué, du béton prêt à l’emploi et des sacs de ciments.

Le ciment H-EVA est, quant à lui, formulé grâce à une technologie ettringitique par voie alcaline, permettant d’adresser les marchés des formulateurs de mortiers, enduits et liants routiers et du béton prêt à l’emploi.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La publication des ICV de nos ciments sur la base nationale de référence des données environnementales et sanitaires est une première en France et s’inscrit dans notre démarche volontaire de décarbonation du secteur de la construction et de transparence auprès de toutes nos parties prenantes. Il s’agit également de la marque de notre engagement face à l’urgence climatique et à la nécessité de réconcilier ciment et environnement. »

Pour consulter les ICV des ciments Hoffmann, cliquez ici :

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html

Prochain rendez-vous investisseurs :

7ème conférence annuelle Portzamparc - Valeurs Mid & Small : 1er avril 2020, Paris

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires et résultats annuels 2019, le 27 avril 2020 (post-marché)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker.

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

1 L’analyse du cycle de vie est une méthode d’évaluation environnementale permettant de quantifier les impacts d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à son traitement en fin de vie, en passant par les étapes de mise en œuvre.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200310005667/fr/