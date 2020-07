Hoffmann Green Cement Technologies : étend son partenariat avec GCC pour développer des bâtiments bas-carbone performants

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature de l’extension du contrat de partenariat avec GCC, l’une des 10 premières entreprises du secteur du BTP, pour développer des bâtiments bas-carbone performants.

Dans le cadre du protocole de collaboration signé en septembre 2019, Hoffmann Green Cement Technologies et GCC ont pendant plusieurs mois procédé à des essais techniques spécifiques comme par exemple le coulage de voiles de béton dans des conditions de températures basses. Les deux entreprises ont ainsi élaboré ensemble des formulations de béton fondées sur la technologie H-UKR, un liant mis au point et développé par la société Hoffmann Green Cement Technologies, qui présente une empreinte carbone très significativement inférieure à un ciment traditionnel. Les opérations ont été pleinement réussies et permettent maintenant de collaborer sur des chantiers, notamment, sans changer les mises en œuvre traditionnelles, tout en réduisant significativement le niveau carbone des bâtiments ainsi construits.

Dans le prolongement de cette collaboration, GCC s’engage à commander sur trois ans du béton prêt à l’emploi dont les premières livraisons débuteront en 2021.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « La signature de ce contrat concrétise la valeur des échanges que nous avons pu avoir avec GCC et le travail accompli au cours des derniers mois par les équipes sur le terrain. Nous avons testé et procédé à différentes formulations de nos ciments afin d’obtenir une qualité technique de béton permettant de développer des bâtiments bas-carbone. C’est une véritable valeur ajoutée que d’avoir pu aboutir à ces réussites dans les conditions des derniers mois. Le prolongement de ce protocole d’expérimentation signé en 2019 valide ainsi nos travaux communs et permettra à GCC d’utiliser notre ciment décarboné pour des projets de construction dès l’année prochaine. Nous sommes ravis de compter parmi nos partenaires, une entreprise comme GCC qui s’engage de cette façon. Ensemble, nous pourrons contribuer à décarboner le secteur de la construction ».

Jacques Marcel, Président du Directoire de GCC, conclut : « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre modèle et notre ambition d’être l’ETI de préférence en nous appuyant sur une maîtrise de nos savoir-faire et en étant engagé pour une société durable. Il nous permet de répondre aux problématiques de réduction des émissions carbone, et d’être en adéquation avec la volonté des utilisateurs. Ainsi, GCC se positionne comme un acteur innovant, en tissant divers types de partenariats industriels. Nous sommes donc très fiers de cette collaboration et à l’occasion du congrès USH 2020 nous serons en mesure de vous annoncer la première opération en béton décarboné avec un acteur de premier plan ».

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (post-bourse)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker.

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos du groupe GCC

Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 45 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel en 2019 de 1 milliard d’euros, GCC est un groupe solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain.

www.gcc-groupe.com et sur https://fr.linkedin.com/company/groupe-gcc

