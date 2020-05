Hoffmann Green Cement Technologies : nomme François de Gliniasty au poste de Prescripteur technique et commercial pour la Région Ile-de-France

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd’hui la nomination de François de Gliniasty en tant que Prescripteur technique et commercial pour la Région Ile-de-France.

François de Gliniasty, 45 ans, dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le pilotage de stratégies de prescription, de vente et de logistique. Il débute sa carrière chez Lapeyre (Groupe Saint-Gobain) dans la vente auprès des professionnels du bâtiment en particulier puis y occupe le poste de Responsable Logistique de 2000 à 2005. Pendant ces années, il développe notamment des solutions d’optimisation des stratégies de stockage. Il est ensuite nommé Responsable Organisations du Groupe Lapeyre pour les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur où il pilote les stratégies de vente, des procédures de stockage et de gestion informatique. Depuis 2008, François de Gliniasty occupait le poste de développement commercial pour sur la région parisienne au sein de WEDI France, société spécialisée dans les matériaux de construction innovants prêts à l’emploi. Il a contribué en particulier à la prescription des produits WEDI auprès d’architectes, d’entrepreneurs du bâtiment et des professionnels de la construction ainsi qu’au référencement des nouveautés auprès des revendeurs.

En tant que Prescripteur technique et commercial, François de Gliniasty aura pour mission de faire référencer les technologies innovantes développées par Hoffmann Green et les faire inscrire dans le cahier des charges des projets de construction. Basé entre la Vendée et la Région Ile-de-France, bassin important de projets d’aménagements et de constructions, il devra également élaborer et coordonner des études techniques et de prix avec les différents partenaires de la Société.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous nous réjouissons d’accueillir François au sein de notre équipe et de renforcer ainsi nos forces commerciales. Ses expériences au sein de groupes établis, son expertise dans la vente auprès de professionnels du marché de la construction et ses qualités commerciales sont autant d’atouts qui nous permettront de faire connaître et rendre accessible plus rapidement nos solutions décarbonées. Il permettra également d’assurer une relation privilégiée de confiance et à long-terme avec nos partenaires. Cette nomination vient soutenir notre objectif premier d’accélérer la distribution de nos ciments et de contribuer véritablement à une économie décarbonée dans le secteur de la construction. »

François de Gliniasty, Prescripteur technique et commercial pour la région Ile-de-France, ajoute : « C’est avec enthousiasme que j’intègre les équipes Hoffmann Green aujourd’hui pour prendre en charge le développement de la société dans la Région Ile-de-France. En plus de rejoindre une société portée par un plan de développement ambitieux, il s’agit avant tout d’une aventure humaine collective marquée par la volonté de construire les villes durables de demain. Ensemble, nous mettrons en œuvre la stratégie commerciale adéquate pour renforcer le leadership de Hoffmann Green sur le marché des ciments décarbonés, avec un maillage progressif du territoire. »

Calendrier financier :

Assemblée générale des actionnaires, le 26 juin 2020

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (post-bourse)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker.

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

