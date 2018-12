Hoist Finance AB (publ) : la société de recouvrement décroche en bourse 0 18/12/2018 | 09:53 Envoyer par e-mail :

La société de recouvrement Hoist est lourdement affectée par un durcissement de la réglementation comptable européenne en matière de prise en compte des créances douteuses et litigieuses. Les mesures pourraient grever significativement le ratio CET1.

Le groupe de services financiers



Concrètement, Hoist Finance doit appliquer avec effet immédiat une pondération du risque de 150% contre 100% jusque-là. L'interprétation de la SFSA est "contre-intuitive et en contradiction totale" avec les objectifs poursuivis par la réglementation européenne, estime le management, qui a calculé qu'une telle mesure amputerait de 3,7% son ratio CET1 au 31 octobre dernier, le ramenant à 9,4%, soit en-deçà de l'objectif de la société (10,3 à 12,3%), tout en restant supérieur de 1,6 point aux obligations réglementaires. Hoist réfléchit actuellement aux façons de tempérer l'impact de la décision et songe à modifier la façon dont ses objectifs sont fixés. Le débat est ouvert avec les autorités pour travailler sur cette problématique.



En attendant, le titre est lourdement sanctionné. Une conférence téléphonique est prévue à 11h00 par les dirigeants pour expliquer la situation aux professionnels de la finance.

