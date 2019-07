Holgatfrn31dec19 : REMBOURSEMENT D’OBLIGATIONS 0 25/07/2019 | 08:50 Envoyer par e-mail :

La société HOLGAT, holding du Groupe MATEBAT, a procédé le 24 Juillet 2019 au remboursement anticipé volontaire de la totalité des obligations portant le code ISIN FR0013016516

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59550-communique-remboursement-os-fr0013016516.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

