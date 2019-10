Hollysys Automation Technologies Ltd. : Nouveau test d'une zone support 25/10/2019 | 14:47 achat En cours

Cours d'entrée : 14.27$ | Objectif : 15.84$ | Stop : 13.4$ | Potentiel : 11% Hollysys Automation Technologies Ltd. oscille horizontalement depuis plusieurs semaines. Le retour des cours à proximité de cette zone de fluctuation peut être considéré comme une opportunité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 15.84 $. Synthèse ● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. ● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante. Points forts ● La proximité du support moyen terme des 13.9 USD offre un bon timing pour l'achat du titre. ● L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées. ● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement. ● La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.59 pour l'année 2020. ● La société présente des multiples de résultat très attrayants. ● Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action. ● L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent. Points faibles ● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. ● Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société. ● Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt. ● La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 17.93 USD. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement et composants électriques - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOL.. -18.45% 862 KEYENCE CORPORATION 23.98% 74 001 SCHNEIDER ELECTRIC SE 40.32% 50 820 EMERSON ELECTRIC 16.95% 42 983 NIDEC CORPORATION 30.36% 41 945 EATON CORPORATION PLC 22.71% 35 385 KYOCERA CORPORATION 32.68% 23 519 LEGRAND 41.18% 20 584 AMETEK, INC. 31.64% 20 350 ROCKWELL AUTOMATION 15.38% 20 316 WEG S.A. 48.80% 13 707

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2020 640 M EBIT 2020 140 M Résultat net 2020 139 M Trésorerie 2020 487 M Rendement 2020 1,52% PER 2020 6,27x PER 2021 5,60x VE / CA2020 0,59x VE / CA2021 0,40x Capitalisation 862 M Prochain événement sur HOLLYSYS AUTOMATION TECHNO 28/10/19 Journée investisseur Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 24,31 $ Dernier Cours de Cloture 14,28 $ Ecart / Objectif Haut 96,1% Ecart / Objectif Moyen 70,3% Ecart / Objectif Bas 31,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bai Qing Shao Chairman & Chief Executive Officer Steven Wang CFO & Principal Accounting Officer Jerry Zhang Independent Director Jian Yun Chai Independent Director Chit Nim Sung Independent Director