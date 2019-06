SUPERSONIC IMAGINE : une pépite aixoise rachetée par les Américains

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HOLOGIC -0.47% 48.99 19.37% SUPERSONIC IMAGINE 39.42% 1.45 -23.53%

Supersonic Imagine flambe de près de 40% à 1,45 euro pour s'approcher de l'offre de rachat de 1,5 euro. La medtech aixoise a tapé dans l'œil de l'américain Hologic. En effet, Supersonic a indiqué jeudi soir avoir reçu une offre ferme, sous conditions, de rachat de la part d'Hologic. L'acquisition envisagée donnerait donc lieu à un projet d'offre d'achat au prix de 1,50 euro et serait suivie d'un retrait obligatoire. L'opération valoriserait Supersonic environ 35 millions d'euros.Ce prix fait ressortir une prime de 43% par rapport au dernier cours de clôture.Le spécialiste de l'échographe à ultrasons espère que ce rachat lui donnera les moyens d'accélérer sa croissance commerciale en continuant d'investir dans l'innovation et en améliorant son excellence opérationnelle.Le groupe assure qu'il recherchait un partenaire qui puisse non seulement le soutenir financièrement dans ce développement mais également l'aider à pénétrer les marchés beaucoup plus rapidement, tout particulièrement le marché américain, et à l'accompagner dans l'optimisation de ses process afin de pouvoir améliorer la satisfaction de nos clients.Selon SuperSonic Imagine, ce projet d'acquisition par Hologic satisfait à l'ensemble de ses objectifs stratégiques et lui permettra de développer l'activité Ultrasons.Du côté d'Hologic, cette acquisition viendrait renforcer l'expertise en dépistage, intervention et chirurgie dans les soins de santé mammaire où les ultrasons jouent un rôle central. La clôture de l'offre pourrait intervenir d'ici la fin de l'année 2019.