Hologic : Cynosure lance StimSure® en Europe et élargit son offre de solutions de remodelage corporel

Un système innovant et non-invasif pour développer et raffermir les muscles de l'abdomen, des fesses et des cuisses

Cynosure, une division d'Hologic, a commercialisé StimSure®, une technologie électromagnétique non-invasive permettant de développer et de raffermir les muscles de l'abdomen, des fesses et des cuisses, en Europe et au Moyen Orient. Ce nouveau système Cynosure rejoint SculpSure® et TempSure® pour offrir une solution corporelle complète aux clients.

StimSure (Photo: Business Wire)

StimSure est un traitement électromagnétique non-invasif de pointe permettant de développer et de raffermir les muscles. Bénéficiant du marquage CE pour l'atrophie musculaire, ce système contracte/stimule les muscles afin de renforcer et raffermir les muscles abdominaux, fessiers et des cuisses. Dans ce but, il déclenche jusqu'à 24 000 contractions musculaires en seulement 20 à 30 minutes pour des résultats naturels.

« Nous nous engageons à offrir à nos clients une gamme de technologies innovantes, qui s'avèrent efficaces tout en garantissant la qualité et la durabilité, » a déclaré Jan Verstreken, président de la région EMEA & Canada d'Hologic. « L'introduction de StimSure dans notre gamme de produits de remodelage corporel, comprenant WarmSculpting™, qui associe SculpSure pour la destruction des graisses et TempSure pour le raffermissement cutané, permettra à nos clients d'offrir une solution de remodelage corporel complète à leurs patients. »

Les applicateurs StimSure génèrent un champ électromagnétique qui stimule les motoneurones des muscles, provoquant une contraction musculaire identique à celle générée par un mouvement ou des exercices. Une contraction prolongée, résultat d'une série de spasmes musculaires les uns à la suite des autres, crée une « contraction tétanique maximale » qui favorise le développement des fibres musculaires. StimSure utilise 1,0 Tesla par applicateur pour provoquer un champ électromagnétique capable de mobiliser tout le groupe de muscles ciblé.

Doté de quatre programmes prédéfinis et de la possibilité de créer des programmes personnalisés, StimSure permet aux clients d'adapter le traitement à chaque patient. StimSure convient à un grand nombre de personnes ; il ne permet cependant pas de perdre du poids et n'est pas destiné aux patients souffrant d'obésité. StimSure est simple d'utilisation grâce à sa ceinture de fixation sûre et il peut être utilisé par-dessus des vêtements légers. Il est possible d'utiliser un ou deux applicateurs ; un bras pour applicateur est également disponible. Pour des résultats optimaux, six à huit séances (2 par semaine) sont recommandées.

StimSure est uniquement disponible dans certains pays des régions EMEA et d'Australasie. Non-disponible aux États-Unis.

À propos d’Hologic, Inc.

Hologic, Inc. est une société de technologie médicale innovante dont le principal objectif est d’améliorer la santé et le bien-être des femmes grâce au dépistage précoce et au traitement. Pour plus d'informations concernant Hologic, rendez-vous sur le site www.hologic.com.

Hologic, The Science of Sure, et les logos associés sont des marques commerciales d’Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Cynosure et SculpSure sont des marques déposées de Cynosure, LLC.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut comporter des informations prospectives concernant les risques et les incertitudes, notamment les déclarations relatives à l’utilisation des produits Hologic. Il est impossible de garantir que ces produits permettront d’obtenir les bénéfices décrits dans les présentes ou que lesdits bénéfices seront reproductibles dans une situation particulière afférente à un patient donné, car l’effet réel de l’utilisation des produits ne peut être déterminé qu’au cas par cas. Par ailleurs, il est impossible de garantir que ces produits constitueront une réussite sur le plan commercial ou que le niveau de vente prévu sera atteint. Hologic décline expressément toute obligation ou tout engagement à diffuser publiquement des mises à jour ou des révisions des déclarations émises dans les présentes pour faire apparaître les changements d’attentes ou toute modification des événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces données ou déclarations reposent.

