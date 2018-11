HOME DEPOT : rélève ses objectifs annuels après un trimestre solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Home Depot est attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street. La chaîne de magasins de bricolage a relevé ses objectifs annuels dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Aux troisième trimestre, le détaillant a réalisé un bénéfice net en hausse de 32% à 2,87 milliards de dollars, soit 2,51 dollars par action. Les analystes tablaient sur 2,26 dollars, selon Refinitiv. Les provisions pour charges fiscales ont nettement reculé, soutenant les bénéfices. Les ventes nettes ont grimpé de 5,1% à 26,3 milliards, un montant légèrement supérieur au consensus (26,26 milliards).Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont grimpé de 4,8%, alors que Wall Street escomptait 4,7%.Home Depot a expliqué que les ménages américains préféraient retaper leur logement actuel plutôt que d'en acheter un autre compte tenu de la hausse des prix de l'immobilier.Dans ce cadre, le groupe prévoit désormais une croissance de 7,2% de ses ventes nettes en 2018, contre +7% auparavant. Dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an, les ventes devraient progresser de 5,5%, contre +5,3% auparavant. Enfin, le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, est attendu à 9,75 dollars. Il visait auparavant 9,42 dollars.Les analystes tablaient, eux, sur un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, de 9,55 dollars.