Home Depot : objectifs annuels rehaussés et consensus battu

13/11/2018 | 13:24

Home Depot rehausse ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA en croissance de 33,8% à 9,75 dollars et un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de 7,2% en données publiées et 5,5% à magasins comparables.



Sur son troisième trimestre, la chaine de rénovation résidentielle a engrangé un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars, soit un BPA en hausse de 36,4% à 2,51 dollars, battant de près de 25 cents le consensus.



Cette amélioration des profits bien plus forte que prévu repose sur une croissance de 5,1% de son chiffre d'affaires, à 26,3 milliards de dollars, dont une hausse de 4,8% à magasins comparables (+5,4% sur les seuls Etats-Unis).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.