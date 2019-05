Home Invest Belgium : NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée

Sous embargo jusqu'au 27 mai 2019- 17h40

P UBL ICAT ION NO TI FIC AT ION DE TRANS PARENCE

A R T I C L E 1 4 D E L A L O I D U 2 M A I 2 0 0 7 R É L A T I V E À L A P U B L I C I T É D E P A R T I C I P A T I O N S I M P O R T A N T E S ( L O I D E T R A N S P A R E N C E )

Conformément à la loi de transparence, Home Invest Belgium annonce avoir reçu une notification (datée du 16 mai 2019), dont il résulte que Monsieur Antoon Van Overstraeten a sous-passé le seuil de 3%.

A la date de cette publication la structure de l'actionnariat de Home Invest Belgium se compose comme suit :

ACTIONNAIRES1 NOMBRE D'ACTIONS % DU CAPITAL Groep Van Overstraeten2 880 965 26,7% AXA Belgium SA3 537 830 16,3% Epoux Van Overtveldt - Henry de Frahan 102 792 3,1% Autres actionnaires 1 778 271 53,9% Total général 3 299 858 100,0%

Les notifications complètes ainsi que la structure de l'actionnariat peuvent également être consultées sur le site internet de Home Invest Belgium : www.homeinvestbelgium.be.