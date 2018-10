Home Invest Belgium : Nomination nouveau CEO

Sous embargo jusqu'au 9 octobre 2018 - 17h40

Information réglementée

Home Invest Belgium nomme son nouveau Chief

Executive Officer

Le Conseil d'administration de Home Invest Belgium SA a nommé Monsieur Sven Janssens comme futur Chief Executive Officer. Monsieur Janssens prendra ses fonctions le 3 décembre 2018.

Le Conseil d'administration a également décidé de procéder à la nomination par cooptation de Monsieur Janssens comme administrateur exécutif pendant la période restante du mandat du précédent CEO (c'est-à-dire jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022), sous réserve de l'approbation de la FSMA.

La nomination définitive de Monsieur Janssens en tant qu'administrateur sera présentée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Sven Janssens (46 ans) est architecte de formation. Après avoir acquis de l'expérience en tant qu'architecte et project manager, il se consacre au property management à partir de 2003, chez Trevi Services SA. En 2006, il occupe la fonction de Head of Property Management chez Leasinvest Real Estate ; depuis 2016 il exerçait la fonction de Chief Operating Officer au sein de cette même société.

Liévin Van Overstraeten, Président du Conseil d'administration : « Nous nous réjouissons de l'arrivée de Sven Janssens en tant que Chief Executive Officer. Son expérience, sa connaissance des règlementations des SIR et sa personnalité sont des plus-values importantes qui nous permettront de réaliser les ambitions de Home Invest Belgium de façon efficace et intelligente, à savoir : jouer un rôle primordial, professionnel, innovateur et performant sur le marché résidentiel du futur. »

Pour tout renseignement complémentaire

Lieven Van Overstraeten

Home Invest Belgium

Président du Conseil d'Administration Tel: +32.2.740.14.51

Boulevard de la Woluwe 46, bte 11 B - 1200 Bruxelles

E-mail: lvo@homeinvest.be www.homeinvestbelgium.be

A propos de Home Invest Belgium

Depuis sa création en juin 1999, Home Invest Belgium est une société immobilière belge cotée, spécialisée dans l'immobilier résidentiel destiné au marché locatif et dans certaines formes d'hébergement touristique. Propriétaire d'un portefeuille de plus de € 480 millions, elle met à disposition de ses locataires des biens résidentiels de qualité et leur fait bénéficier d'une gestion professionnelle. Home Invest Belgium développe également ses propres projets en vue d'assurer la croissance de son portefeuille et procède en parallèle à un arbitrage régulier d'une fraction de celui-ci. Son portefeuille est situé en Belgique et aux Pays-Bas.

Home Invest Belgium est cotée sur le marché continu d'Euronext Brussels [HOMI] et bénéficie du statut fiscal belge SIR.