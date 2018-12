Home Invest Belgium : Nomination nouveau CFO

Sous embargo jusqu'au 5 décembre 2018 - 17h40

Home Invest Belgium nomme un nouveau Chief

Financial Officer

Le Conseil d'Administration de Home Invest Belgium SA a nommé Monsieur Preben Bruggeman en tant que nouveau Chief Financial Officer. Monsieur Bruggeman prendra ses fonctions le 7 janvier 2019.

Il sera également nommé, sous réserve d'approbation de la FSMA, en tant que dirigeant effectif de Home Invest Belgium.

Monsieur Bruggeman est titulaire d'un Master en Ingénieur de gestion et d'un Bachelier en philosophie à l'Université d'Anvers. De plus, il a également passé avec succès les 3 niveaux du Programme CFA (Chartered Financial Analyst). Il enseigne en tant que professeur invité à l'Antwerp Management School dans le cadre du programme MRE (Executive Master en Immobilier).

Monsieur Bruggeman a plus de dix ans d'expérience dans le domaine financier. Il a commencé sa carrière à la Banque Degroof en tant qu'analyste d'actions pour le secteur immobilier. Il a ensuite rejoint le département Corporate Finance où il joua un rôle important dans de nombreuses transactions de marchés de capitaux (émission d'actions, obligations et certificats immobiliers), la création de fonds de capitaux privés, et l'accompagnement d'entreprises lors de fusions ou reprises dans le domaine immobilier. Depuis 2015, il occupe la fonction de CFO et dirigeant effectif au sein de la SIR publique Qrf City Retail.

Sven Janssens, Chief Executive Officer : « Avec l'arrivée de Preben nous assurons une continuité au niveau du management de Home Invest Belgium ; en effet, il aura l'occasion de travailler

avec Jean-Luc Colson, l'actuel CFO qui a annoncé son départ, pendant un certain temps. De plus, Preben sera une nouvelle force au sein de notre société et son expérience sur le terrain, sa vision et ses valeurs nous permettront de réaliser l'ambition de Home Invest Belgium, à savoir : devenir un leader professionnel, innovateur et performant sur le marché résidentiel du futur. »

Pour tout renseignement complémentaire

Sven Janssens

Home Invest Belgium

Chief Executive Officer Tel: +32.2.740.14.51

E-mail: sja@homeinvest.be

Bd de la Woluwe 46 bte 11 B - 1200 Bruxelles www.homeinvestbelgium.be

A propos de Home Invest Belgium

Depuis sa création en juin 1999, Home Invest Belgium est une société immobilière belge cotée, spécialisée dans l'immobilier résidentiel destiné au marché locatif et dans certaines formes d'hébergement touristique. Propriétaire d'un portefeuille de plus de € 500 millions, elle met à disposition de ses locataires des biens résidentiels de qualité et leur fait bénéficier d'une gestion professionnelle. Home Invest Belgium développe également ses propres projets en vue d'assurer la croissance de son portefeuille et procède en parallèle à un arbitrage régulier d'une fraction de celui-ci. Son portefeuille est situé en Belgique et aux Pays-Bas.

Home Invest Belgium est cotée sur le marché continu d'Euronext Brussels [HOMI] et bénéficie du statut fiscal belge SIR.