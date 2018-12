Home Invest Belgium : Reprise Sunparks De Haan clôturée

Sous embargo jusqu'au 17 décembre 2018 - 17h40

Communiqué de presse : reprise Sunparks

De Haan clôturée

Home Invest Belgium, Belfius Insurance et l'investisseur en infrastructure TINC et DG Infra Yield acquièrent 51.43% des actions de Sunparks De Haan SA.

Home Invest Belgium, Belfius Insurance, l'investisseur en infrastructure coté en bourse TINC et le fonds d'infrastructure DG Infra ont clôturé, ce jour, la reprise de Sunparks De Haan avec leur partenaire français. La reprise, qui avait déjà été annoncée en octobre 2018, concerne l'acquisition de 51,43% des actions de Sunparks De Haan SA par Home Invest Belgium, Belfius Insurance, TINC et DG Infra Yield par le biais d'une nouvelle société fondée, dont elles détiennent respectivement 50%, 25%, 12,5% et 12,5%. Le solde des actions de Sunparks De Haan SA est acquis par un fonds privé français, géré par Atream, société de gestion d'actifs et de fonds immobiliers1.

Sunparks De Haan SA est propriétaire du complexe touristique avec infrastructure commune située à 8420 De Haan, Wenduinesteenweg 150. Le complexe jouit d'une situation unique à proximité immédiate de la mer. Il fera l'objet d'une rénovation profonde et sera pris en location pour une durée fixe de 15 ans par Sunparks Leisure SA (une division du groupe de vacances Pierre & Vacances) sur base d'un accord « triple net » qui prévoit un mécanisme d'indexation.

La valeur de transaction a été conclue pour un montant en ligne avec la valeur réelle déterminée par CBRE et s'élève à ± € 75 millions pour les partenaires belges (après rénovation). Le montant sera financé par le biais de moyens propres des actionnaires, d'une part, et de crédits bancaires, d'autre part. Le centre fera l'objet d'une rénovation complète et deviendra ensuite un Center Parcs village avec 4 Birdies.

1 Pour plus d'informations nous faisons référence au communiqué de presse du 17 octobre 2018.

A propos de Belfius Insurance

Belfius Insurance est le pôle d'assurance de Belfius Banque et Assurances. Elle distribue ses produits (Vie, Non-Vie et Crédits) sur le marché belge des assurances.

A propos de TINC

TINC est une Société d'investissement cotée en bourse qui investit dans les sociétés actives dans la réalisation et l'exploitation d'infrastructures. TINC détient un portefeuille d'investissement diversifié de participations dans des partenariats publics-privés, des infrastructures basées sur l'énergie et la demande, situé en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande. Ce portefeuille génère des flux de trésoreries à long terme, qui ont un caractère durable et qui forment la base de la politique de dividendes de TINC. Les participations sont gérées activement par une équipe de professionnels expérimentés en investissement et en infrastructure et dont les bureaux sont établis à Anvers et à La Haye. TINC est cotée sur Euronext Brussels depuis le 12 mai 2015(www.tincinvest.com).

A propos de DG Infra Yield

DG Infra Yield est un investisseur en infrastructure créé en 2011 en collaboration avec des investisseurs institutionnels. Sa mission consiste, sur le plan stratégique, à investir dans des sociétés d'infrastructures y afférents en Belgique, aux Pays-Bas et dans les pays avoisinants.

A propos de Home Invest Belgium

Home Invest Belgium est une société immobilière belge cotée, spécialisée dans l'immobilier résidentiel destiné au marché locatif et dans certaines formes d'hébergement touristique.

