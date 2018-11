Les investissements pèsent sur le bénéfice annuel d'Ikea Group 0 28/11/2018 | 14:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires STOCKHOLM (Reuters) - Ikea Group a vu son bénéfice annuel chuter de 26% en raison d'investissements massifs destinés à s'adapter aux évolutions des comportements des consommateurs, via l'amélioration de son offre en ligne et l'ouverture de magasins de plus petite taille au coeur des villes. Le groupe suédois, numéro un mondial de la distribution d'ameublement, est surtout connu pour ses vastes hangars en libre-service en périphérie des grandes villes et pour ses meubles à assembler soi-même. Or les clients sont de plus en plus réticents à se déplacer pour effectuer des achats et préfèrent se faire livrer des meubles déjà montés. Ikea mise donc sur des services de livraison et de montage plus rapides et moins chers. Ses nouveaux formats en centre-ville incluent notamment une salle d'exposition dédiée à la cuisine à Stockholm et au mobilier de salon à Madrid. Le groupe suédois prévoit d'ouvrir des magasins semblables à Paris en 2019 et à Tokyo en 2020. Ikea Group, qui possède la plupart des magasins Ikea à travers le monde, a dit mercredi avoir investi au total 2,8 milliards d'euros, notamment dans ses magasins et ses réseaux de distribution, sur l'exercice annuel clos fin août. Le bénéfice d'exploitation est tombé à 2,25 milliards sur la période malgré une progression d'environ 5% de ses ventes à périmètre comparable. La croissance des ventes n'est "pas mauvaise", si l'on considère qu'Ikea a été principalement un distributeur traditionnel jusqu'à présent, a déclaré à Reuters le directeur financier, Juvencio Maetzu. Il a ajouté que les investissements sur l'exercice actuel seraient encore plus élevés, puis se stabiliseraient l'année suivante. BOND DE 50% DES VENTES EN LIGNE Les bénéfices au cours des deux années à venir seront à peu près identiques, la croissance des ventes compensant la hausse des investissements, a-t-il dit. Sur l'exercice clos fin août, les ventes en ligne ont bondi de près de 50%. Les 14 nouveaux centres de distribution destinés au commerce en ligne ont représenté une part importante des investissements, a précisé Juvencio Maetzu. Ikea fait face à une concurrence accrue. D'un côté les distributeurs de meubles en ligne comme l'allemand Home24 et Wayfair aux Etats-Unis se développent; de l'autre, les distributeurs généralistes, allant des sites tels qu'Amazon aux grands magasins traditionnels, se lancent dans l'ameublement. Les magasins Ikea appartiennent à 11 franchisés. Le plus important d'entre eux, Ikea Group, en possédait 367 à la fin août. (Anna Ringstrom; Bertrand Boucey et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français) par Anna Ringstrom Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM 0.01% 1581.42 35.22% HOME24 SE 9.65% 14.2 0.00% WAYFAIR INC 0.11% 91.6 14.11% 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur HOME24 SE 14:06 Les investissements pèsent sur le bénéfice annuel d'Ikea Group RE 20/09 Rocket Internet va racheter jusqu'à 3,6% de ses propres actions RE 17/09 Knorr-Bremse annonce une IPO à Francfort au cours du quatrième trimestre RE