Le vendeur allemand de meubles en ligne Home24 explose à la hausse de 16% en séance à Francfort, après une publication saluée par les investisseurs. Le chiffre d'affaires du second trimestre a bondi de 28% à 85 M€, dopé par le Brésil et dans une moindre mesure par l'Europe. Mais le management a surtout marqué des points en indiquant viser l'équilibre au niveau de l'Ebitda autour de la fin d'année, et un Ebitda positif possible dès 2020 sur la totalité de l'exercice.