Foxconn reprendra sa production à 100% en Chine avant la fin mars

Le COVID-19, apparu en Chine à la fin de l'année dernière, s'est propagé dans plus de 60 pays. Le coronavirus a infecté plus de 86 000 personnes et tué plus de 3 000 personnes, la majorité en Chine. Les entreprises ont été durement éprouvées. La pause du Nouvel An lunaire a été prolongée par la force des choses en Chine. Foxconn, le numéro un mondial des fabricants pour compte de tiers, avait déclaré à la fin du mois dernier qu'il avait commencé à relancer prudemment la production dans ses principales usines en Chine, mais que l'épidémie aurait des répercussions sur ses revenus pour l'année.