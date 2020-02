Foxconn a indiqué dans une déclaration diffusée à la Bourse de Taipei que ses usines dans des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique continuaient à fonctionner à pleine capacité et que des plans d'expansion étaient en cours. Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde, au sein du groupe Hon Hai Precision Industry est notamment un gros fournisseur d'Apple Inc .