Honeywell International : relève de nouveau ses objectifs 2018

Le conglomérat industriel, Honeywell, a relevé ses objectifs annuels pour la quatrième fois de l’année. Honeywell vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 8,10 et 8,20 dollars contre de 8,05 à 8,15 dollars précédemment. La société dit continuer à être très confiante dans ses marchés finaux. Elle n’a en revanche pas évoqué ses autres objectifs d’une croissance organique anticipée entre 5% et 6% et de revenus entre 43,1 et 43,6 milliards de dollars.Honeywell a précisé que les scissions de Garrett (transport) et Resideo (produits de confort et de sécurité domestiques) étaient sur la bonne voie.