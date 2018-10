Honeywell : dépasse les attentes au 3e trimestre

19/10/2018 | 13:36

Honeywell publie un BPA ajusté du troisième trimestre 2018 en hausse de 17% à 2,03 dollars, soit quatre cents de plus que l'estimation moyenne des analystes, pour une marge des segments améliorée de 70 points de base à 19,4%.



Le conglomérat industriel a vu ses revenus s'accroitre de 6% à 10,1 milliards de dollars en données publiées et de 7% en organique, une croissance emmenée par ses divisions aéronautique (+10%) et solutions de productivité et de sécurité (+12%).



Pour tenir compte de perspectives vigoureuses et de deux scissions, il ajuste ses objectifs annuels et vise désormais un BPA ajusté entre 7,95 et huit dollars, une marge des segments en hausse de 50 à 60 points de base et des revenus entre 41,7 et 41,8 milliards.



