Honeywell : la scission de Garrett est finalisée

01/10/2018 | 14:09

Honeywell a déclaré lundi avoir achevé la scission de sa branche de transport Garrett Motion et annoncé le rachat de Transnorm, un fournisseur de solutions d'automatisation d'entrepôts.



Le groupe diversifié américain a conclu un accord pour racheter à IK Investment Partners l'entreprise, non cotée en Bourse, pour environ 425 millions de dollars.



Le rachat de Transnorm va permettre à Honeywell de renforcer sa présence sur le marché de l'automatisation des entrepôts, alors que les centres de distribution et les transporteurs sont à la recherche de solutions automatisées pour répondre à la demande croissante dans l'e-commerce.



La transaction devrait être finalisée en novembre, selon Honeywell.



Honeywell a également finalisé la scission de Garrett Motion, son ancienne branche de systèmes de transport dont les actions coteront à partir d'aujourd'hui à la Bourse de New York sous le ticker 'GTX'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.