Honeywell : relèvement d'objectifs annuels

18/04/2019 | 13:27

Honeywell relève ses fourchettes cibles pour l'ensemble de 2019, visant désormais un BPA ajusté de 7,90 à 8,15 dollars, et non plus de 7,80 à 8,10 dollars, et des revenus de 36,5 à 37,2 milliards, et non plus de 36 à 36,9 milliards.



Sur son premier trimestre 2019, il publie un BPA ajusté en hausse de 2% (+13% hors impact des scissions) à 1,92 dollar, soit neuf cents de plus que l'estimation moyenne des analystes et sept cents au-dessus de son propre objectif.



Le conglomérat industriel a amélioré sa marge des segments de 120 points de base à 20,4%, pour des revenus en baisse de 15% à 8,9 milliards de dollars en raison des scissions, mais en progression de 8% en organique grâce à la vigueur des activités à cycle long.



