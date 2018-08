HOPSCOTCH GROUPE : CA 2ème trimestre 2018

Communiqué de presse

Paris, le 1er août 2018

Activité consolidée au premier semestre 2018

Une croissance organique de 2%

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l'événement, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa marge brute consolidés au 30 juin 2018.

M€ (*) Q1 Q2 1er Semestre CA consolidé 2018

MB consolidée 2018 34,5

12,9 38,0

14,8 72,5

27,7 CA consolidé 2017

MB consolidée 2017 31,1

12,4 41,8

14,8 72,9

27,2 Variation du Chiffre d'affaires

Variation de la marge brute +10,9 %

+ 4,0 % - 9,1 %

- - 0,5 %

+1,9 %



(*) Données non auditées



Le chiffre d'affaires et la marge brute du deuxième trimestre 2018 s'élèvent respectivement à 38 millions d'euros et 14,8 millions d'euros, la marge brute étant identique à celle de l'an passé sur la période. Le chiffre d'affaires évolue négativement en raison essentiellement d'un changement comptable dans la reconnaissance du cut-of pour les opérations évaluées selon la méthode de l'avancement. Cette modification n'impacte pas la marge brute, qui reste le principal indicateur de l'activité du groupe.

Au semestre le chiffre d'affaires est quasi stable malgré le changement de méthode, et la marge brute augmente de près de 2%, à 27,7 millions d'euros. Les activités événementielles ont principalement contribué à la progression de la marge brute.

Le groupe n'intègre pas dans son chiffre d'affaires l'activité de Sopexa qui, détenue à hauteur de 30,5%, reste consolidée selon la méthode de la mise en équivalence.

HOPSCOTCH Groupe publiera son résultat semestriel 2018 consolidé le jeudi 27 septembre 2018, après la fermeture des marchés.



________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE - Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est le pionnier de l'économie de la relation. HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien et à l'international plus de 550 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques.

Convaincu que la valeur d'une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre 'Hopscotch' (Event / Influence / Travel / Corporate / rouge / Congrès / Luxe), et d'agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro.

HOPSCOTCH est présent à l'international avec les hubs continentaux multi-culturels à Dublin et Casablanca, et son association avec le réseau Sopexa (27 filiales, interventions dans plus de 50 pays).

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros et une marge brute de 54,3 millions d'euros en 2017. Chiffres hors Sopexa.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

