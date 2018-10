HOPSCOTCH GROUPE : Modalités de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel

Paris, le 16 octobre 2018

La société annonce que son rapport financier semestriel est disponible sur le site de la société à l'adresse www.hopscotchgroupe.com

Il est également tenu à disposition au siège social de la société, situé : 23-25, rue Notre-Dame-Des-Victoires 75002 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :

les comptes consolidés semestriels,

un rapport d'activité semestriel,

une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents,

le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes précités.

