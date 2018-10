HOPSCOTCH GROUPE : Rapport financier semestriel 2018

HOPSCOTCH GROUPE

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Semestre clos au 30 juin 2018

Le présent Rapport Financier Semestriel est établi conformément aux dispositions de l'article L.451-1-2-I du code monétaire et financier de la loi Breton et de l'article L.221-1 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers publié au JO du 20 janvier 2007.

Il comprend les informations financières suivantes :

Les comptes consolidés semestriels,

Un rapport d'activité semestriel,

Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents,

Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes précités.

Le Rapport Financier Semestriel du Groupe fait l'objet d'un dépôt électronique auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Des exemplaires de ce rapport sont disponibles auprès du Hopscotch Groupe, 23-25, rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris, sur le site internet du Groupe : www.hopscotchgroupe.com

États financiers consolidés résumés de

Hopscotch Groupe

Période du 1er janvier au 30 juin 2018

Table des matières

Etat résumé du résultat global.............................. 4

Etat résumé de la situation financière......................... 5

Etat résumé de variation des capitaux propres............ 6

Tableau résumé des flux de trésorerie............ 7

Notes aux états financiers résumés............. 8-16

Notes aux états financiers

1. Méthodes et Principes comptables. 8

1.1 Principes comptables. 8

1.2 Modalités d'établissement des comptes semestriels. 9

1.3 Actif réalisable / Passif exigible. 9

1.4 Gestion des risques et saisonnalité. 9

2. Evènements significatifs de la période et évolution du périmètre de consolidation. 9

3. Commentaires sur l'état résumé du résultat et sur l'état résumé de la situation financière. 9

3.1 Produits des activités ordinaires et information sectorielle. 9

3.2 Charges externes. 10

3.3 Charges de Personnel et effectifs. 11

3.4 Autres charges et produits opérationnels. 11

3.5 Impôt sur le résultat. 12

3.6 Goodwill et Participations dans des entreprises associées. 12

3.7 Créances Clients et Autres Créances. 13

3.8 Trésorerie et soldes bancaires. 13

3.9 Capitaux Propres. 13

3.10 Emprunts. 14

3.11 Provisions. 15

3.12 Dettes Fournisseurs et Autres passifs. 15

3.13 Bilan par catégorie d'instruments financiers. 16

3.14 Engagements Hors Bilan. 16

4. Evènements Post-Clôture. 16

État résumé du résultat global

(en milliers d'euros)

État résumé de la situation financière

(en milliers d'euros)

État résumé de variation des capitaux propres

(en milliers d'euros)

Tableau résumé des flux de trésorerie

(en milliers d'euros)

Notes aux états financiers résumés

Les états financiers résumés du premier semestre clos le 30 juin 2018 ont été arrêtés par le Directoire du groupe Hopscotch en date du 26 septembre 2018.

Méthodes et Principes comptables



1.1 Principes comptables

Base de préparation et référentiel comptable

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018 sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle qu'adoptée dans l'Union européenne et publiée par l'IASB (International Accounting Standard Board). S'agissant de comptes condensés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés annuels du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après.

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2018. Ces principes comptables retenus sont identiques avec ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, à l'exception de l'application d'IFRS 15 - Revenus de contrats clients qui s'applique pour le première fois au 1er Janvier 2018.

Le Groupe n'a pas appliqué les normes et interprétations suivantes, qui n'ont pas été adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2018 ou dont l'application n'est pas obligatoire dès le 1er janvier 2018 :

· Normes adoptées par l'Union européenne :

- Amendements à IFRS 9 - Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative

- IFRS 16 - Locations

· Normes non adoptées par l'Union européenne :

- IFRS 17 - Contrats d'assurance

- IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux

- Amendements à IAS 28 - Intérêts à long terme dans les entreprises associées et les coentreprises

- Amendements à IAS 28 et IFRS 10 - Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou

- Améliorations annuelles 2015-2017 des IFRS (décembre 2017)

- Amendements à IAS 19 - modification de régime, compression ou liquidation

Enfin, les principes appliqués par Hopscotch Groupe au 30 juin 2018 ne diffèrent pas des normes IFRS telles que publiées par l'IASB.

Le processus de détermination par Hopscotch Groupe des impacts potentiels sur les comptes consolidés du Groupe des normes non encore applicables est en cours, notamment sur l'impact d'IFRS 16 - Locations, qui sera d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Selon cette norme, toutes les locations autres que celles de courte durée et celles portant sur des actifs de faible valeur doivent être comptabilisées au bilan du preneur, sous la forme d'un actif de droit d'utilisation et en contrepartie d'une dette financière.

Le référentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS est disponible sur le site internet de la Commission européenne.

Première application d'IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients

Le 29 octobre 2016, l'Union Européenne a adopté la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients », d'application obligatoire à partir du 1er janvier 2018.

Le Groupe a réalisé une analyse pour chacune des sources de revenu : prestations de services (Honoraires) et productions d'événements.

La méthode du calcul de l'avancement a été modifiée pour correspondre à la norme IFRS 15. Cette modification correspond à un changement d'estimation dont l'impact n'est pas significatif au 1er janvier 2018.

Première application d'IFRS 9 - Instruments financiers

La norme IFRS 9 « Instruments financiers » publiée par l'IASB en juillet 2014, adoptée par l'Union Européenne en date du 29 novembre 2016, remplace la norme IAS39 « Instruments financiers », et est d'application obligatoire au 1er janvier 2018.

La mise en place de la norme IFRS 9 n'a aucune incidence sur les comptes consolidés du Groupe.

1.2 Modalités d'établissement des comptes semestriels

Détermination de l'impôt

L'impôt de la période est déterminé sur la base d'un taux moyen annuel estimé qui tient compte le cas échéant de crédits d'impôt remboursables ou reportables.

Taux d'actualisation

Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la Provision Pour Départs à la Retraite au 30 juin 2018 s'élève à 1.30% contre 1.30% au 31 décembre 2017.

Information sectorielle

Depuis la clôture du 31 décembre 2017, les nouvelles orientations stratégiques du Groupe Hopscotch Groupe ont conduit le management à recentrer le suivi des performances sur un secteur d'activité unique.

Les décisions stratégiques du principal décideur opérationnel (la direction générale du Groupe Hopscotch Groupe) portent principalement sur les trois agrégats de gestion que sont le chiffre d'affaires, la marge brute et la marge contributive, tels qu'ils figurent dans le reporting financier mensuel du Groupe.

La définition et la valorisation de ces agrégats, ainsi que la réconciliation avec les données comptables, sont présentées à la note 3.1. Un rapprochement est fait entre les données chiffrées du reporting financier et les états consolidés. Les éléments intermédiaires de détermination du résultat ne font pas partie en tant que tels des critères majeurs de prise de décision stratégique, et ne sont par conséquent pas présentés.

1.3 Actif réalisable / Passif exigible

Au 30 juin 2018, l'actif réalisable ne couvre pas le passif exigible de 0.7M€. C'est notamment lié à une variation défavorable du besoin de fonds de roulement au 30 juin 2018 ayant pour conséquence une diminution de la trésorerie. La situation s'est rétablie sur le troisième trimestre 2018 en raison d'encaissements post-clôture qui ont permis d'améliorer le niveau de la trésorerie.

1.4 Gestion des risques et saisonnalité

Il n'y a pas eu d'évolution par rapport à la description des risques décrits dans le document de référence 2017.

Il n'y a pas de saisonnalité dans le Groupe : les activités évènementielles ne présentent pas de tendances récurrentes et les activités de conseil sont équitablement réparties sur l'année.

Evènements significatifs de la période et évolution du périmètre de consolidation

La société Heaven Conseil a acquis les sociétés WAMI et WAMI CONCEPT le 25 mai 2018.

La société Hopscotch Groupe a augmenté sa participation de 29% de Human To Human et détient aujourd'hui 100% du capital.

Commentaires sur l'état résumé du résultat et sur l'état résumé de la situation financière



3.1 Produits des activités ordinaires et information sectorielle

L'information synthétique destinée à l'analyse stratégique et à la prise de décision de la direction générale du groupe Hopscotch Groupe (notion de principal décideur opérationnel au sens de la norme IFRS 8) est articulée autour :

du chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires correspond exactement au chiffre d'affaires tel que présenté dans les comptes consolidés ;

de la marge brute de gestion obtenue en diminuant le chiffre d'affaires de toutes les dépenses opérationnelles directement engagées ;

de la marge de contribution : la marge de contribution correspond au chiffre d'affaires diminué des achats consommés, de la main d'oeuvre directe et de certains frais directement liés à l'activité. La marge de contribution est réconciliée globalement avec le résultat opérationnel courant ; les éléments en rapprochement correspondant aux frais généraux (loyers, main d'oeuvre indirecte, frais administratifs) ainsi que notamment aux effets de la PIDR, de la participation, des retraitements liés à la CVAE.

Les frais fixes de structure groupe représentent 10.61% du chiffre d'affaires au 30 juin 2018 contre 10,43 % au 30 juin 2018, et ne sont pas ventilés par secteur d'activité. Ils sont constitués essentiellement par des frais de personnel des supports administratifs, des frais de location immobilière et des honoraires. La marge brute correspond aux produits des activités ordinaires diminués des achats consommés et tenant compte des variations de stocks et de produits en cours. L'écart entre la marge brute de gestion et la marge brute consolidée repose sur le retraitement des contrats courts travaillant avec les équipes de production ; ces natures de montants pris en compte dans la marge brute consolidée ne sont pas prises en compte dans la marge brute de gestion. La marge de contribution correspond à la marge brute consolidée diminuée des charges directes de personnels internes et des coûts de prospections et de relations commerciales.

3.2 Charges externes

3.3 Charges de Personnel et effectifs

Les effectifs comprennent uniquement ceux des entreprises consolidées en intégration globale. Les effectifs correspondent à des équivalents temps plein sur l'exercice.

3.4 Autres charges et produits opérationnels

Les postes « divers charges opérationnelles » et « divers produits opérationnels » comprennent principalement des régularisations sur exercices antérieurs provenant du nettoyage de comptes clients et fournisseurs.

3.5 Impôt sur le résultat

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre le total de la charge pour l'exercice et le bénéfice comptable :

Le taux d'impôt utilisé pour le rapprochement des résultats de 2018 et de 2017 présenté ci-dessus est le taux d'impôt de 34.43% qui s'applique au bénéfice imposable en vertu de la loi fiscale en vigueur en France. Le groupe applique depuis le 1er janvier 2018 le taux de 28.92% jusqu'au plafond de 500 000€.

3.6 Goodwill et Participations dans des entreprises associées

3.6.1 Goodwill

Les goodwills figurant au bilan consolidé au 30 juin 2018 sont détaillés ci-après.

Attribution du goodwill aux secteurs d'activité:

Au 30 juin 2018, le groupe n'a pas constaté d'indice de perte de valeur sur l'Unité Génératrice de Trésorerie (UGT).

3.6.2 Participations dans des entreprises associées

La société a pris une participation de 33% dans la société Sopexa le 14 décembre 2016, pour un prix de 495 milliers d'euros. Au 31 décembre 2016 la quote-part du groupe dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de l'entité s'élève à 10 315 milliers d'euros. Une dépréciation d'un montant de 9 820 milliers d'euros a été comptabilisée pour ramener la valeur des titres inscrits à l'actif à leur valeur recouvrable, soit 495 milliers d'euros (montant de la transaction). Sopexa est une société de conseil en communication française implantée dans le monde entier (principalement Europe, Amérique du Nord et Asie) comptant 215 collaborateurs, et spécialisée dans les filières agro-alimentaires. Hopscotch Groupe espère ainsi profiter des implantations internationales pour accompagner ses clients en synergie avec les équipes de Sopexa. La société est intégrée en consolidation par mise en équivalence. En date du 30 juin 2017, le groupe a cédé 2,5% des titres Sopexa.

Au 30 juin 2018, le groupe détient 30,5% de Sopexa. Les titres de Sopexa ont été évalués, sur la base d'une valorisation par la méthode des comparables (multiples). La comparaison de la valeur recouvrable des titres de SOPEXA à leur valeur comptable a conduit à comptabiliser une reprise de provision d'un montant de 485 milliers d'euros.

3.7 Créances Clients et Autres Créances

Les créances clients détenues par le Groupe sont composées principalement de créances sur des grands comptes. Les créances donnent lieu, le cas échéant, à l'enregistrement de dépréciations déterminées, client par client, en fonction de l'appréciation du risque de non recouvrement.

3.8 Trésorerie et soldes bancaires

3.9 Capitaux Propres

La société est cotée sur le listing d'Euronext Paris (compartiment C), code ISIN PUS FR 000006527 8. Au 30 juin 2018, le capital de Hopscotch Groupe est composé de 2 666 668 actions d'une valeur nominale de 0,75 euro, soit 2 000 001 euros. Il est entièrement libéré.

Le dividende voté à la précédente assemblée générale au titre de l'exercice du 30/06/17 a été versé au cours du premier semestre 2018. Celui-ci s'élève à 0,40 € par action, soit 1 067 milliers d'euros.

Conformément aux notes d'information présentées à l'AMF, les actions propres sont affectées notamment à l'achat pour la conservation et la remise ultérieure des titres en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, conformément à la réglementation boursière.

En application de la norme IFRS 2, le coût des services rendus au titre de l'attribution des actions gratuites et stock-options est constaté au compte de résultat en charges de personnel, en contrepartie des capitaux propres. Dans les comptes au 30 juin 2018, la charge relative au paiement fondé sur des actions pour les plans toujours en cours est de 80 milliers d'euros.

3.10 Emprunts

La ventilation des remboursements d'emprunts par échéance s'établit comme suit :

La ventilation des emprunts bancaires en fonction des taux d'intérêts s'établit comme suit :

3.11 Provisions

Les provisions non courantes et courantes couvrent les risques suivants :

3.12 Dettes Fournisseurs et Autres passifs

Les autres dettes correspondent principalement aux avances reçues et avoirs à établir sur affaires. Les produits constatés d'avance résultent principalement de l'application de la méthode à l'avancement pour la reconnaissance du chiffre d'affaires.

3.13 Bilan par catégorie d'instruments financiers

3.14 Engagements Hors Bilan

Les engagements hors bilan portent sur les mêmes contrats que ceux présentés dans les comptes au 31 décembre 2017.

Evènements Post-Clôture

Néant

Rapport d'activité du groupe

Comptes consolidés au 30 juin 2018

Un premier semestre 2018 en amélioration

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 72.499 milliers d'euros au 30 juin 2018, en baisse de 0,6%. Toutefois, la marge brute atteint 27.707 milliers d'euros, contre 27.191 milliers d'euros l'an passé, en progression de près de 2%. Les activités de conseil pur sont en baisse de 5%, tandis que les activités de communication et de production notamment événementielles affichent une progression de 7%, en termes de marge brute. Ces évolutions sont contrastées mais restent temporaires telles que mesurées au 30 juin.

Un résultat opérationnel en progrès

Le groupe dégage un résultat opérationnel consolidé en hausse à 1.666 milliers d'euros (+ 30%), en bénéficiant tout à la fois de la croissance de la marge et de l'amélioration des conditions d'exploitation. En effet, le groupe exerce un bon contrôle des charges d'exploitation et notamment salariales en recherchant des gains d'efficacité : on note de ce fait une diminution des charges de personnel à 17.840 milliers d'euros.

Après impôts sur les sociétés, le résultat net de la période s'élève à 952 milliers d'euros, dont 898 milliers d'euros part du groupe.

Structure financière

La trésorerie au 30 juin 2018 diminue par rapport au 31 décembre 2017 et atteint 2,0 millions d'euros. La capacité d'autofinancement en croissance s'élève à 2,3 millions d'euros sur la période, mais une évolution défavorable du BFR tel que mesuré au 30 juin contrarie le niveau de trésorerie. Le groupe a par ailleurs mis en paiement des dividendes pour 1,2 millions d'euros au premier semestre, et a poursuivi le remboursement de ses emprunts bancaires pour 1,6 millions d'euros sur la période. La trésorerie remonte sur le dernier quadrimestre des suites de l'amélioration du BFR.

Les dettes bancaires et assimilées s'élèvent au 30 juin 2018 à 8,1 millions d'euros. Avec des capitaux propres consolidés de 16,3 Millions d'euros, le ratio dettes bancaires / capitaux propres est réduit à 49%.

Perspectives 2018

Le groupe espère une activité au second semestre 2018 comparable au premier semestre, tout en maintenant de bonnes conditions d'exploitation. Le groupe attend un résultat annuel toujours en amélioration par rapport à l'an passé.

Fait à Paris Pierre-Franck Moley

Le 30 septembre 2018 Directeur Général

« J'atteste à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 19 présente un tableau fidèle des évènement importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Fait à Paris

Le 30 septembre 2018

Frédéric Bedin

Président du Directoire

Cabinet Foucault

KPMG S.A.

Siège social

Tour EQHO

2 Avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris la Défense Cedex

France



Cabinet Foucault

229, boulevard Pereire

75017 Paris

Hopscotch Groupe S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur



l'information financière semestrielle 2018

Période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 Hopscotch Groupe S.A. 23-25 rue Notre Dame des Victoires - 75002 Paris Ce rapport contient 19 pages



















Cabinet Foucault

KPMG S.A.

Siège social

Tour EQHO

2 Avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris la Défense Cedex

France



Cabinet Foucault

229, boulevard Pereire

75017 Paris

Hopscotch Groupe S.A.







Siège social : 23-25 rue Notre Dame des Victoires - 75002 Paris

Capital social : €.2.000.001



Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2018 Période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Hopscotch Groupe S.A., relatifs à la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Première application d'IFRS 15 - produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » de la note 1.1 « Principes comptables » de l'annexe des comptes semestriels consolidés résumés qui expose l'adoption au 1er janvier 2018 de la norme IFRS 15.

Hopscotch Groupe S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2018





II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris La Défense, le 20 septembre 2017 Paris, le 20 septembre 2017 KPMG S.A. Cabinet Foucault Eric Lefebvre Olivier Dausque Associé Associé

