HOPSCOTCH GROUPE : le résultat devrait être fortement négatif cette année

" L’impact de la pandémie sur les activités est très variable selon les métiers de l’agence ", annonce le groupe de communication. Les tendances évoquées lors du communiqué de presse du chiffre d’affaires au premier trimestre en date du 5 mai dernier sont confirmées, avec un impact négatif aggravé sur les activités événementielles. Représentant 40% des revenus du groupe, elles ont d’abord été touchées très directement par les directives sanitaires lors du confinement.Les interdictions et limitations des rassemblements et des voyages en vigueur conduisent à estimer un recul de plus de 50%, au minimum, sur l'ensemble de l'exercice 2020. L'ampleur du recul après 4 mois sans réunions physiques, dépendra désormais du rebond encore incertain.Soutenus par les outils de collaboration et de communication en ligne, les métiers de conseil, Relations Publics et communication digitale ont résisté à ce trimestre de confinement, avec un recul modéré attendu sur l'exercice.A l'international, la filiale Sopexa enregistre un recul un peu plus marqué au premier semestre, mais la saisonnalité forte des activités de l'entreprise sur le second semestre permettra sans doute de récupérer une part du retard si la situation internationale se stabilise, notamment en Chine, à Hong Kong et aux Etats-Unis.Malgré les mesures internes d'économies et les mesures de soutien prévues par le gouvernement, qui permettent de limiter l'impact sur le résultat, ce dernier devrait être fortement négatif cette année.Hopscotch juge impossible d'évaluer une fourchette dans laquelle les pertes de l'exercice se situeront : de trop nombreuses inconnues subsistent à ce jour au niveau sanitaire, macro-économique et micro-économique toutes ensemble.La trésorerie présente (29 millions d'euros fin juin, avant prêt garanti par l'Etat) sera très affectée par les pertes qui génèrent une capacité d'autofinancement négative, mais restera positive à la clôture de l'exercice.Le groupe a par ailleurs obtenu un prêt garanti par l'état de 15 millions d'euros auprès de 5 établissements venant consolider significativement la situation financière ci-dessus. Les fonds ont été crédités au 30 juin. En soutenant le niveau de trésorerie, ils permettront au groupe de gérer la reprise d'une façon plus sereine." Bien que le groupe espère un net rebond en 2021, les différents leviers d'économies pérennes parmi toutes les mesures disponibles sont examinés de façon à retrouver durablement une situation bénéficiaire dès le prochain exercice, précise Hopscotch. Les modalités retenues seront choisies durant l'été pour une mise en application dès la rentrée.Le groupe communiquera son chiffre d'affaires et sa marge brute semestriel au 30 juin, le 3 août prochain post bourse, et ses résultats semestriels le 23 septembre 2020.