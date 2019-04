HOPSCOTCH : résultats en amélioration et renforcement des relations avec Sopexa

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hopscotch Groupe a enregistré en 2018 un résultat net part du groupe de 2,918 millions d’euros, en hausse de 10,5% et un résultat opérationnel courant de 3,31 millions d’euros, en progression de 17%. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe de conseil en communication s’élève à 145,6 millions d’euros contre 149,0 millions d’euros l’an passé, une baisse expliquée par l’impact de la mise en place de la norme IFRS 15.La présentation de ces résultats annuels est également l'occasion d'annoncer deux actualités illustrant la volonté d'Hopscotch de renforcer ses relations avec Sopexa.Le Conseil de Surveillance de Sopexa a nommé Pierre-Franck Moley, Président de son Directoire à compter du 30 avril 2019. Il reste par ailleurs membre du Directoire d'Hopscotch.Hopscotch Groupe annonce également être entré en discussion avec deux actionnaires actuels de Sopexa, en vue d'augmenter sa participation dans la société.Hopscotch Groupe poursuit ainsi sa stratégie de développement en confortant la solidité de son organisation, lui permettant de devenir le nouveau réseau de Relations Publics international et indépendant, créé à Paris et opérant dans 25 pays. Le poids économique du nouvel ensemble représenterait près de 750 collaborateurs, 220 millions d'euros de chiffre d'affaires et 75 millions d'euros de marge brute.