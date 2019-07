Hopscotch Groupe : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme annoncé lors du communiqué en date du 25 juin 2019, le groupe Hopscotch, jusqu’à aujourd’hui actionnaire de Sopexa à hauteur de 30,5 % confirme la finalisation de l‘opération consistant à porter sa participation à hauteur de 66 %, par l’acquisition de 35,5 % pour un montant global de 7,8 millions d'euros. L’opération a été réalisée entièrement en numéraire. L’objectif est de renforcer la représentation du groupe dans le monde entier, d’accompagner la communication de ses clients à l’international plus efficacement, et de conquérir de nouveaux clients à l’international.Le nouvel ensemble compte désormais plus de 700 collaborateurs permanents, dont plus de 250 hors de France. Il est en mesure d'agir dans plus de 60 pays à travers le monde, autour d'un mix d'expertises inédit mêlant digital – événementiel – relations publics – shopper experience.