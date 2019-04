Hopscotch Groupe : affiche de solides résultats 2018 et renforce ses relations avec Sopexa, le titre grimpe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hopscotch Groupe bondit de 7,97% à 7,86 euros en Bourse après de solides résultats annuels. Ainsi le groupe de conseil en communication a enregistré en 2018 un résultat net part du groupe de 2,918 millions d’euros, en hausse de 10,5% et un résultat opérationnel courant de 3,31 millions d’euros, en progression de 17%. Quant au chiffre d’affaires consolidé du spécialiste des relations publics et de l’événement, il est en repli de 2,3%, une baisse expliquée par l’impact de la mise en place de la norme IFRS 15.Dans ce cadre, un dividende de 0,50 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale, soit une augmentation de 25% par rapport à l'an passé.En parallèle de ces résultats annuels, le groupe a annoncé deux actualités illustrant la volonté de renforcer ses relations avec l'agence de communication Sopexa.Hopscotch a notamment indiqué être entré en discussion avec deux actionnaires actuels de Sopexa, en vue d'augmenter sa participation dans la société, actuellement de 30,5%.Par ailleurs, le Conseil de Surveillance de Sopexa a nommé Pierre-Franck Moley, Président de son Directoire à compter du 30 avril 2019. Celui-ci reste également membre du Directoire d'Hopscotch.Outre l'effet d'accroître sensiblement sa taille, le renforcement dans le capital de Sopexa devrait permettre au groupe, selon Gilbert Dupont, d'accélérer son développement à l'international. Sopexa est en effet présent dans 27 pays et adresse 60 marchés (bonne implantation en Europe, Amérique du Nord et Asie).Cela pourrait également lui permettre de diversifier sa clientèle. Sopexa est spécialisée dans l'agroalimentaire et la distribution, "des secteurs peu adressés par Hopscotch", souligne le bureau d'analyses, qui confirme sa recommandation Achat et relève son objectif de cours de 9,4 à 9,6 euros.