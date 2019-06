Hopscotch Groupe : confirme son rapprochement avec Sopexa

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hopscotch gagne plus de 3% à 9 euros après l'annonce d'une acquisition stratégique. L'agence de communication est sur le point de racheter 35,5% de Sopexa, une agence de communication "100% Food, Drink & Lifestyle", portant ainsi sa participation de 30,5% à 66 % du capital. Par ailleurs, depuis le 30 avril 2019, Hopscotch a renforcé sa présence dans la direction opérationnelle de Sopexa en nommant deux représentants dans un directoire renouvelé et en en assurant la présidence." Avec plus de 700 collaborateurs permanents dans le monde, 210 millions d'euros de chiffre d'affaires et 78 millions d'euros de marge brute, ce nouveau groupe formé devient le premier réseau international intégré de Global PR, basé à Paris. " précise Pierre-Franck Moley, président du directoire de Sopexa et directeur général d'Hopscotch.Le rapprochement entre les deux entités a déjà porté ses fruits, avec, en 2018, quelques actions partagées, a souligné le groupe.C'est notamment le cas de la dernière édition du Pasta World Championship de Barilla, dont le concept ainsi que les relations médias et influenceurs ont été gérés par des équipes croisées Hopscotch/Sopexa.Autre exemple, la création de la Fondation pour l'innovation et la transmission du goût qui accompagne et finance des projets originaux permettant un accès pour tous à une alimentation saine, conviviale et de qualité.Tout en respectant l'ADN de Sopexa, Hopscotch développera des synergies opérationnelles visant à accompagner ses clients et à en conquérir de nouveaux à l'international, en exploitant le tissu des 30 agences mondiales et en les enrichissant de ses savoir-faire.