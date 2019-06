Hopscotch Groupe : monte à 66% dans Sopexa

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hopscotch est sur le point d'acquérir 35,5% de Sopexa, une agence de communication internationale "100% Food, Drink & Lifestyle", portant ainsi sa participation de 30,5% à 66 % du capital. Par ailleurs, depuis le 30 avril 2019, Hopscotch a renforcé sa présence dans la direction opérationnelle de Sopexa en nommant deux représentants dans un directoire renouvelé et en en assurant la présidence." Avec plus de 700 collaborateurs permanents dans le monde, 210 millions d'euros de chiffre d'affaires et 78 millions d'euros de marge brute, ce nouveau groupe formé devient le premier réseau international intégré de Global PR, basé à Paris. " précise Pierre-Franck Moley, président du directoire de Sopexa et directeur général d'Hopscotch.