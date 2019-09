Hopscotch Groupe : progresse au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hopscotch a dégagé au premier semestre un résultat net part du groupe de 934 milliers d’euros contre 898 milliers un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort à 2,43 millions contre 1,97 millions. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 79,27 millions en croissance de 9,5 % due à l’évolution du mix métiers en faveur des activités évènementielles et de production. Cet effet est notablement renforcé par l’application de la norme IFRS15 portant sur la reconnaissance du cut-off pour les opérations évaluées à l’avancement.La marge brute, moins sensible à l'évolution du mix et non modifiée par la norme IFRS15, s'élève à 28,047 millions d'euros, en augmentation de 1,2 %Le groupe précise qu'il n'intègre pas encore dans son activité Sopexa qui, détenue à hauteur de 30,5 % au 30 juin 2019, reste consolidée selon la méthode de la mise en équivalence. La participation du groupe ayant été portée à 66 % le 16 juillet, Sopexa sera consolidée selon la méthode de l'intégration globale à compter du second semestre 2019.