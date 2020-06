Stratégie du fonds géré par CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Le FIA est un Fonds d'investissement à vocation générale classé « fonds à formule » qui présente un risque de perte en capital : A son échéance, si l'indice STOXX Global Select Dividend 100, dividendes non réinvestis (ci-après « l'Indice ») est en baisse par rapport à son niveau initial, le porteur peut alors perdre jusqu'à 30% de son capital initialement investi. La Valeur Liquidative Initiale est définie comme étant la valeur liquidative du 16 décembre 2016. La Valeur Liquidative Finale sera égale à la Valeur Liquidative Initiale impactée de la performance de la formule telle que définie ci-après : Le Niveau Initial de l'Indice est défini comme étant le cours de clôture de l'Indice le 16 décembre 2016. Le Niveau Final de l'Indice est défini comme étant le cours de clôture de l'indice le 17 novembre 2020.

Performances du fonds : Horizon Monde Novembre 2020

Performances Historiques Glissantes au 18-06-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -23.85% +8.3% +5.76% -21.85% -14.89% -14.68% -16.79% Catégorie 6.67% 0.62% 6.68% 7.76% 11.25% 16.89% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.