HORIZONTAL SOFTWARE : change de président

Horizontal Software a annoncé une évolution de sa gouvernance. Hervé Yahi a informé le conseil d'administration de la société réuni le 18 juin 2019 qu'il souhaitait mettre un terme à son mandat d'administrateur et sa fonction de président. Le conseil d'administration a désigné, à effet immédiat, Jean Mounet pour lui succéder comme président de la société. Hervé Yahi restera actionnaire de la société à titre personnel. Il conservera une mission d'accompagnement ponctuel de la société.Jean Mounet a été directeur général puis vice-président du groupe Sopra jusqu'en 2015, président de Syntec Numérique et fondateur de l'Observatoire du Numérique.A ce jour, il est notamment administrateur de Sopra Banking Software et d'Econocom et représente le Numérique dans diverses Fondations, Comités stratégiques et groupes d'investisseurs.Les fonctions opérationnelles de Horizontal Software restent inchangées, la direction générale restant assurée par Ingrid Eeckhout.